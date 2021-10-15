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Эксперты подтвердили принадлежность найденных в Новоалтайске останков Ксюши Боковой

, ИА "Амител"
Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили
Фото из архива amic.ru

Фото из архива amic.ru

Поисковый отряд "Лиза Алерт" рассказал об обнаружении пропавшей в 2014-м году 10-летней Ксюши Боковой.

"Бокова Ксения найдена, погибла. Отряд приносит соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Как рассказал источник amic.ru в правоохранительных органах, экспертиза показала, что детские останки, найденные в реке у 2-й Садовой улицы, принадлежат Ксюше Боковой. Признаков насильственной смерти не обнаружено – предположительно, девочка утонула.

Напомним, утром 28 марта 2014 года Ксюша Бокова ушла в школу, но домой не вернулась. У школьников были каникулы, но в тот день, как выяснило следствие, девочка пошла на дополнительные занятия по ПДД. Из школы Ксюша вышла вместе с подругой, но их путь расходился за 200 метров от дома Боковых. Ксюша всегда ходила по небольшому мостику через реку Малая Черемшанка. Ребёнка встречал отец, но пройдя весь путь до школы, дочь он так и не увидел. Он пытался до неё дозвониться – телефон был недоступен.

9 августа в Новоалтайске в реке у 2-й Садовой улицы мужчина-рыбак нашёл останки ребёнка. Выехавшие на место эксперты обнаружили, что это скелет девочки. Позже появилась информация, что это может быть тело Ксюши Боковой, которая пропала семь лет назад. По одной из версий, ребёнка затянуло в ил, а теперь вынесло на поверхность.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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