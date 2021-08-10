Среда, 11 Август, 00:37

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$

22°


6312185 +23508
Обь
126см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний - 2021Выборы-2021Третья волна пандемии
Новости

В Новоалтайске, возможно, нашли останки Ксюши Боковой, пропавшей семь лет назад

, ИА "Амител"
Правоохранители назначили ДНК-экспертизу
Фото с места обнаружения останков предоставлены источником amic.ru

Фото с места обнаружения останков предоставлены источником amic.ru

9 августа в Новоалтайске в реке в районе второй Садовой улицы нашли останки ребёнка. Местный житель увидел торчащие из реки детские сапоги. Выехавшие на место эксперты обнаружили, что тело скелетировано. А вещи подходят под описание тех, что были на Ксюше Боковой в день её пропажи семь лет назад.

"На место выехали правоохранители и обнаружили скелет девочки. По предварительным данным, погибшая – Ксения Б., которая 28 марта 2014 года ушла из школы в городе Новоалтайске и не вернулась домой", – сообщает РЕН ТВ.

Эту информацию amic.ru подтвердил источник в правоохранительных органах. По его словам, сейчас назначена ДНК-экспертиза, чтобы точно установить личность погибшего ребёнка. Как рассказал источник amic.ru, останки ребёнка нашли в двух километрах вниз по течению от моста. Семь лет назад рядом с этим же мостом обнаружили портфель Ксюши.

"Комсомольская правда" со ссылкой на свой источник сообщает, что тело девочки затянуло в ил, а сейчас выкинуло. Родители Ксюши уже побывали на опознании.

В Следственном комитете по Алтайскому краю комментировать amic.ru информацию по найденному ребёнку отказались.

Напомним, что десятилетняя Ксюша бесследно исчезла в Новоалтайске в 2014 году. Она ушла из школы вместе с подружкой, но домой не вернулась. Девочки расстались перед мостиком через речку. Ксюшу ходил встречать отец, но пройдя весь путь до школы, дочь он так и не увидел.

В регионе развернулись масштабные поиски пропавшей с участием волонтёров и беспилотников. На третий день в реке у моста, где в последний раз видели девочку, обнаружили её сумку и телефон.

Ребёнка искали по подвалам и чердакам, спасатели обследовали реку при помощи эхолота, но никаких следов найти не могли. В Следственном комитете говорили о том, что к расследованию привлекаются даже экстрасенсы. Сообщалось также, что поисковые работы ведутся по всей России.

Это происшествие включили в число самых загадочных исчезновений в России.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

10.08.2021 15:15
- гость -

Вот и все...

10.08.2021 15:17
- гость -

пропала в Новоалтайске.
Останки обнаружили в Барнауле.

10.08.2021 15:17
- гость -

в заголовке написано, что нашли в Алтайке

10.08.2021 15:20
Прохожий

Всё как у старика Оккама - "Не плодите лишних сущностей."

10.08.2021 15:20
- гость -

10.08.2021 15:17
- гость -

Заголовок прочтите, пожалуйста, внимательнее.

10.08.2021 15:21
Гость

пропала в Новоалтайске.
Останки обнаружили в Барнауле.

А если бы написали,что обнаружил житель Новосибирска- вы бы решили,что нашли в Новосибирске?

10.08.2021 15:24
горожанка

ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ЖАЛЬ ДЕВОЧКУ И ЕЕ РОДНЫХ...

10.08.2021 15:26
Гость

Какой кошмар, бедные родители, 9 лет жить с этим ужасом... А девочка, которая шла с ней, наверняка что-то знает, ей уже давно 18 лет, почему ее не могут опросить сейчас?

10.08.2021 15:29
- гость -

10.08.2021 15:26
Гость

Что у Вас с математикой? На момент пропажи Ксюши девочкам было по 10 лет. Пропала в 2014 году. Прошло 7 лет с момента пропажи. Девочке, которая была с Ксюшей сейчас 17 лет.

10.08.2021 15:34
- гость -

Всё-таки река взяла (((

10.08.2021 15:37
- гость -

Остался один вопрос сама упала или с подружкой баловались.

10.08.2021 15:39
Гость

10.08.2021 15:26
Гость
Вам бы в следователи.
Что она должна ещё рассказать? Полагаете, её никто все эти годы ни о чём не расспрашивал? (Не касаемо полиции)

10.08.2021 15:39
Бапппка

Всё-таки река взяла (((

Кто-то реке отдал!!!!!! Не так всё просто! С чего бы утонула-то! Не купаются в марте

10.08.2021 15:39
енот


Что все? Ничего вообще не понятно.

10.08.2021 15:40
- гость -

И что, все эти семь лет тело пролежало в реке? И после этого из реки торчали сапоги? Да от них уже не должно было остаться даже тряпочки! Как и от остальных вещей.

10.08.2021 15:41
- гость -


10.08.2021 15:26
Гость
А девочка, которая шла с ней, наверняка что-то знает

Полностью согласна! Остальные мысли и вопросы оставлю при себе...

10.08.2021 15:43
Митенька ржевский

Граждане, хва додумывать... человек умер, уважайте чужую смерть...

10.08.2021 15:44
Виктор

10.08.2021 15:40
- гость -

Синтетика вообще не распадается за столько лет

10.08.2021 15:45
- гость -

10.08.2021 15:40
- гость -

А что резиновым сапогам сделается то?

10.08.2021 15:48
- гость -

Неизвестно, что тяжелее для родителей. Вот такая находка или жизнь в безвестии...

10.08.2021 15:49
Гость

10.08.2021 15:39
Бапппка
Она и не купалась. Тропинка вела домой через мостки (у нас называли "лава" почему-то)-оступилась,баловались... Мало ли чего.
Царствие Небесное! (хотя разве это утешение!?)

10.08.2021 15:53
- гость -

Вроде же рюкзак нашелся перед мостиком? Может кто то все это время знал где она находится?

10.08.2021 15:53
Бапппка

оступилась,баловались...

Девочка шла не одна.Толкнула подружка? И молчать столько лет... Ужас просто вся эта история!

10.08.2021 15:59
Гость

10.08.2021 15:53
Бапппка
Вы думаете,так просто в этом сознаться?(даже если действительно так)

10.08.2021 16:01
Иван

Вообще-то я житель Новоалтайска, а не Барнаула. И не случайный прохожий, а пошел на рыбалку, побаловать своих котов

10.08.2021 16:01
Павлик Морозов

10.08.2021 15:53
Бапппка
Бапка,вы все свои грехи раскрыли людям? Не церковным.

10.08.2021 16:03
- гость -

Кто-то где-то писал (комментарий), что она в реке, недалеко, под корягой, зацепилась...

Как же тогда искали, ведь и речку перекрывали...

10.08.2021 16:05
Бапппка

Я помню, там не просто репетиции, а типа в школе что-то вроде конкурса красоты проводилось, Ксюша, царствие ей небесное, если это она, была там на первых ролях. Фото её выкладывали, когда вся история только начиналась, и она пропала. Я ещё думала: зачем девчонку напоказ, не дай бог нашёлся нелюдь какой. польстился!!!!!! А ведь ещё существуют, увы, сверстницы-завистницы!!!!!!!

10.08.2021 16:09
Амик.ру

10.08.2021 16:01
Иван

Иван, не могли бы связаться с редакцией, если вас не затруднит?
(7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66

Спасибо.

10.08.2021 16:15
Pandr3

Посмотрите карту 2ГИС.Ул. Садовая никакой реки не пересекает.Рядом какой-то водоем,озерцо.Так что информация в статье неточна.

10.08.2021 16:24
Прохожий

16:15

блин, поколение ЕГЭ.. В Новоалтайске несколько Садовых улиц..

10.08.2021 16:24
гiсть

10.08.2021 15:40
- гость -
И что, все эти семь лет тело пролежало в реке? И после этого из реки торчали сапоги? Да от них уже не должно было остаться даже тряпочки! Как и от остальных вещей.
---
что, если факты не соответствуют теории, тем хуже для фактов?

10.08.2021 16:25
- гость -

2-ая Садовая в Новоалтайске упирается как раз в мостик через речку

10.08.2021 16:26
vitaly


10.08.2021 16:15
Pandr3

не обращай внимания, это амик лажает как всегда )) улица "вторая садовая" на самом деле...

10.08.2021 16:28
Pandr3

Да ,2-я Садовая.

10.08.2021 16:28
- гость -

видимо 2-я Садовая

10.08.2021 16:30
гiсть

Бапппка "Не купаются в марте"
---
может быть увидела котенка и пошла спасать

10.08.2021 16:32
Pandr3

И это уже Белоярск,который входит в Новоалтайский городской округ.

10.08.2021 16:33
- гость -

Ну и как они искали если все время там она была?

10.08.2021 16:37
Виктор

10.08.2021 16:33
- гость -

А действительно как?

10.08.2021 16:38
- гость -

Может её не было там на момент поисков

10.08.2021 16:42
- гость -

Ну два километра не искали наверно.

10.08.2021 16:42
- гость -

Налетели стервятники

10.08.2021 16:45
- гость -

Про вторую девочку тогда сразу писали, что ее мать запрещает ее опрашивать.
Возможно, это была неосторожная игра или ссора.
Если расстались у моста, значит, с большой вероятностью что-то знает.
А, может, удалялась повернутая спиной.
Кроме второй девочки и ее матери правду никто не знает.

10.08.2021 16:48
- гость -

Судя по фото, место рыбаками исхоженное. Даже терраска вытоптанная. Странно что ранее не замечали.

10.08.2021 16:51
Pandr3

Непонятно как можно было не найти,речушка совсем небольшая и мелкая,течение слабое.

10.08.2021 16:52
Гость

10.08.2021 16:48
- гость -
Вы в фото именно с этого места верите? Я-нет,судя по тому,что амик местного жителя выдал за барнаульца.

10.08.2021 16:56
Pandr3

10.08.2021 16:48
- гость -
Судя по фото, место рыбаками исхоженное.

Зря на фото внимание обращаете.АМИК наверняка фото совершенно другого места выложил.

10.08.2021 16:57
- гость -

По данным МВД, ежедневно в России теряется до 500 человек. Из них около сотни — дети. В год это число может достигать 180 тысяч человек. Опыт показывает, что самыми важными становятся первые часы поиска.
На ней все время особо акцентировалось внимание.

10.08.2021 17:01
- гость -


10.08.2021 16:45
- гость -
Про вторую девочку тогда сразу писали, что ее мать запрещает ее опрашивать.

именно это меня тоже насторожило и появились домыслы...

10.08.2021 17:02
- гость -

А сколько ейбыло лет на момент смерти? Может когда её искали она была жива и находилась в другом месте?

10.08.2021 17:04
Гость

А так и бывает, что вроде бы рядом, а не нашли. Помню про мальчика писали пропавшего из спортивного лагеря - всё обошли и 100раз около этого места, а не нашли, а потом внезапно там и обнаружили.

10.08.2021 17:13
- гость -

10.08.2021 17:01
- гость -

10.08.2021 16:45
- гость -
Про вторую девочку тогда сразу писали, что ее мать запрещает ее опрашивать.

именно это меня тоже насторожило и появились домыслы...

Чтобы исключить подобные домыслы, на полиграф их обоих.

10.08.2021 17:13
- гость -

10.08.2021 16:51
Pandr3

В половодье то?

10.08.2021 17:26
Pandr3

10.08.2021 17:13
- гость -

А когда вода спала трудно было по берегу пройти?

10.08.2021 17:35
- гость -

До оби?

10.08.2021 17:36
Pandr3

Во как! АМИК читает комментарии к статье и меняет ее по мере чтения.Насчет слова вторая перед назвнием улицы я не уверен,может я был недостаточно внимателен.Я статью не копировал.Но что ссылки на Комсомольскую правду не было -это точно

10.08.2021 17:36
- гость -


10.08.2021 17:13
- гость -
Чтобы исключить подобные домыслы, на полиграф их обоих.

Поддерживаю, обеими руками ЗА!

10.08.2021 17:51
Pandr3

До Оби.Вполне посильная задача.

10.08.2021 17:57
- гость -

Почему же вы не пошли?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
23:40
Такой день. Останки ребёнка в Новоалтайске и перерасчёт госконтрактов 0
23:06
Волонтёры акции #МыВместе возобновили работу в Алейске 0
22:47
Производитель водки объяснил, почему в пандемию резко вырос спрос на алкоголь 0
22:05
Массовое ДТП с участием трёх грузовиков произошло в Бийске 0
21:43
Дальнобойщиков и таксистов начнут проверять на усталость 0
21:08
Родителей Ксюши Боковой не вызывали на опознание останков 0
20:45
Число погибших после ЧП с кислородом в больнице Владикавказа выросло до 11 человек 0
20:09
37-летний рубцовчанин утонул в самой опасной алтайской реке 0
19:54
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 10 августа 0
19:03
Минус партия и самовыдвиженец. Кто из кандидатов пройдёт отбор на выборах в АКЗС 0
18:32
В СК прокомментировали информацию о найденных в Новоалтайске останках ребёнка 1
18:06
Работы по улучшению водоснабжения ведут в барнаульском посёлке Лесном 0
17:57
Четыре сельских ФАПа в Алтайском крае строят с отставанием от графика 0
17:41
Алтайские предприятия задолжали сотрудникам более 32 млн рублей 4
17:21
Более 21 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за минувшие сутки 0
17:04
Пул кандидатов в Госдуму от Алтайского края сократился на три человека 2
16:50
Тысячную пару молодожёнов зарегистрировали в Дворце бракосочетания Барнаула 0
16:18
Два молодых человека скончались при загадочных обстоятельствах в алтайской больнице 4
16:05
В Барнауле прошли первые детские соревнования по летнему биатлону 0
15:49
Два пациента с коронавирусом скончались за сутки в Республике Алтай 0
15:29
"Верим в Авериных": Четошникова запустила флешмоб в поддержку "засуженных" гимнасток 18
15:10
В Новоалтайске, возможно, нашли останки Ксюши Боковой, пропавшей семь лет назад 60
15:05
С прицелом на будущее: "Ростелеком" показал рабочие места барнаульским школьникам 0
14:51
Полицейские объявили о вознаграждении за помощь в поимке похитителя девочки на Алтае 5
14:44
Виктор Томенко отправился в Тальменский район с рабочей поездкой 0
14:41
Кражи и мошенничества. Резкий рост преступности зафиксировали в Алтайском крае 3
14:25
В Сети появились фото приказов об обязательной вакцинации студентов в алтайских вузах 16
14:05
Двое пострадавших: автоледи "влетела" в пассажирскую "Газель" в пригороде Барнаула 9
13:54
РЖД отказались вкладывать миллиарды в дорогу до Китая через Алтай после жалобы Хорохордина 41
13:42
"Это форс-мажор". Томенко пообещал, что алтайским строителям пересчитают госконтракты 11
13:25
Студенты АлтГТУ прошли военные учебные сборы и вернулись в Барнаул 0
13:04
274 случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки 0
12:54
Шестеро детей утонули на водоёмах Алтайского края с начала года 2
12:42
Депутата КПРФ, подозреваемого в убийстве инвалида, исключили из партии 0
12:23
"Справлюсь". 15-летняя звезда "Пусть говорят" ждёт второго ребёнка и переезжает в Барнаул 17
12:07
Когда Медовый Спас в 2021 году, какие у него традиции и почему его считают маковым 0
11:56
Александр Карлин принял участие в открытии выставки, посвящённой Герману Титову в Москве 7
11:35
Застройщик скандального ЖК на улице Гущина планирует возобновить стройку 26
11:19
Стало известно, сколько получат российские спортсмены за медали Олимпийских игр в Токио 17
11:07
Алтайские полицейские нашли женщину, которая два дня провела в лесу 5
10:56
Жители Алейска пожаловались на перебои в поставках газа в баллонах 9
10:39
В Барнауле женщина заказала в интернете стиральную машинку, а получила бейсболку 9
10:18
Суд отменил приговор экс-росгвардейцу, которого обвинили в насилии над ребёнком 6
10:06
Гигантский квартал за Музкомедией готовят к застройке высотными домами 58
09:56
Всё, что известно о гибели девяти человек в Северной Осетии из-за нехватки кислорода 0
09:41
Певица МакSим опубликовала первый пост после выхода из комы 2
09:21
Российские власти решили отказаться от запрета на экспорт бензина 9
09:09
Жители Научного Городка выбрали проект для благоустройства на 2022 год 5
08:57
Мужчина с ножом пробрался в детский сад в Санкт-Петербурге 16
08:45
Ввоз сельхозпродукции из стран СНГ в Россию увеличат для стабилизации цен 19

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.