В Новоалтайске, возможно, нашли останки Ксюши Боковой, пропавшей семь лет назад

9 августа в Новоалтайске в реке в районе второй Садовой улицы нашли останки ребёнка. Местный житель увидел торчащие из реки детские сапоги. Выехавшие на место эксперты обнаружили, что тело скелетировано. А вещи подходят под описание тех, что были на Ксюше Боковой в день её пропажи семь лет назад.
"На место выехали правоохранители и обнаружили скелет девочки. По предварительным данным, погибшая – Ксения Б., которая 28 марта 2014 года ушла из школы в городе Новоалтайске и не вернулась домой", – сообщает РЕН ТВ.
Эту информацию amic.ru подтвердил источник в правоохранительных органах. По его словам, сейчас назначена ДНК-экспертиза, чтобы точно установить личность погибшего ребёнка. Как рассказал источник amic.ru, останки ребёнка нашли в двух километрах вниз по течению от моста. Семь лет назад рядом с этим же мостом обнаружили портфель Ксюши.
"Комсомольская правда" со ссылкой на свой источник сообщает, что тело девочки затянуло в ил, а сейчас выкинуло. Родители Ксюши уже побывали на опознании.
В Следственном комитете по Алтайскому краю комментировать amic.ru информацию по найденному ребёнку отказались.
Напомним, что десятилетняя Ксюша бесследно исчезла в Новоалтайске в 2014 году. Она ушла из школы вместе с подружкой, но домой не вернулась. Девочки расстались перед мостиком через речку. Ксюшу ходил встречать отец, но пройдя весь путь до школы, дочь он так и не увидел.
В регионе развернулись масштабные поиски пропавшей с участием волонтёров и беспилотников. На третий день в реке у моста, где в последний раз видели девочку, обнаружили её сумку и телефон.
Ребёнка искали по подвалам и чердакам, спасатели обследовали реку при помощи эхолота, но никаких следов найти не могли. В Следственном комитете говорили о том, что к расследованию привлекаются даже экстрасенсы. Сообщалось также, что поисковые работы ведутся по всей России.
Это происшествие включили в число самых загадочных исчезновений в России.
Комментарии
Вот и все...
пропала в Новоалтайске.
Останки обнаружили в Барнауле.
в заголовке написано, что нашли в Алтайке
Всё как у старика Оккама - "Не плодите лишних сущностей."
10.08.2021 15:17
- гость -
Заголовок прочтите, пожалуйста, внимательнее.
пропала в Новоалтайске.
Останки обнаружили в Барнауле.
А если бы написали,что обнаружил житель Новосибирска- вы бы решили,что нашли в Новосибирске?
ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ЖАЛЬ ДЕВОЧКУ И ЕЕ РОДНЫХ...
Какой кошмар, бедные родители, 9 лет жить с этим ужасом... А девочка, которая шла с ней, наверняка что-то знает, ей уже давно 18 лет, почему ее не могут опросить сейчас?
10.08.2021 15:26
Гость
Что у Вас с математикой? На момент пропажи Ксюши девочкам было по 10 лет. Пропала в 2014 году. Прошло 7 лет с момента пропажи. Девочке, которая была с Ксюшей сейчас 17 лет.
Всё-таки река взяла (((
Остался один вопрос сама упала или с подружкой баловались.
10.08.2021 15:26
Гость
Вам бы в следователи.
Что она должна ещё рассказать? Полагаете, её никто все эти годы ни о чём не расспрашивал? (Не касаемо полиции)
Всё-таки река взяла (((
Кто-то реке отдал!!!!!! Не так всё просто! С чего бы утонула-то! Не купаются в марте
Что все? Ничего вообще не понятно.
И что, все эти семь лет тело пролежало в реке? И после этого из реки торчали сапоги? Да от них уже не должно было остаться даже тряпочки! Как и от остальных вещей.
10.08.2021 15:26
Гость
А девочка, которая шла с ней, наверняка что-то знает
Полностью согласна! Остальные мысли и вопросы оставлю при себе...
Граждане, хва додумывать... человек умер, уважайте чужую смерть...
10.08.2021 15:40
- гость -
Синтетика вообще не распадается за столько лет
10.08.2021 15:40
- гость -
А что резиновым сапогам сделается то?
Неизвестно, что тяжелее для родителей. Вот такая находка или жизнь в безвестии...
10.08.2021 15:39
Бапппка
Она и не купалась. Тропинка вела домой через мостки (у нас называли "лава" почему-то)-оступилась,баловались... Мало ли чего.
Царствие Небесное! (хотя разве это утешение!?)
Вроде же рюкзак нашелся перед мостиком? Может кто то все это время знал где она находится?
оступилась,баловались...
Девочка шла не одна.Толкнула подружка? И молчать столько лет... Ужас просто вся эта история!
10.08.2021 15:53
Бапппка
Вы думаете,так просто в этом сознаться?(даже если действительно так)
Вообще-то я житель Новоалтайска, а не Барнаула. И не случайный прохожий, а пошел на рыбалку, побаловать своих котов
10.08.2021 15:53
Бапппка
Бапка,вы все свои грехи раскрыли людям? Не церковным.
Кто-то где-то писал (комментарий), что она в реке, недалеко, под корягой, зацепилась...
Как же тогда искали, ведь и речку перекрывали...
Я помню, там не просто репетиции, а типа в школе что-то вроде конкурса красоты проводилось, Ксюша, царствие ей небесное, если это она, была там на первых ролях. Фото её выкладывали, когда вся история только начиналась, и она пропала. Я ещё думала: зачем девчонку напоказ, не дай бог нашёлся нелюдь какой. польстился!!!!!! А ведь ещё существуют, увы, сверстницы-завистницы!!!!!!!
10.08.2021 16:01
Иван
Иван, не могли бы связаться с редакцией, если вас не затруднит?
(7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
Спасибо.
Посмотрите карту 2ГИС.Ул. Садовая никакой реки не пересекает.Рядом какой-то водоем,озерцо.Так что информация в статье неточна.
16:15
блин, поколение ЕГЭ.. В Новоалтайске несколько Садовых улиц..
10.08.2021 15:40
- гость -
И что, все эти семь лет тело пролежало в реке? И после этого из реки торчали сапоги? Да от них уже не должно было остаться даже тряпочки! Как и от остальных вещей.
---
что, если факты не соответствуют теории, тем хуже для фактов?
2-ая Садовая в Новоалтайске упирается как раз в мостик через речку
10.08.2021 16:15
Pandr3
не обращай внимания, это амик лажает как всегда )) улица "вторая садовая" на самом деле...
Да ,2-я Садовая.
видимо 2-я Садовая
Бапппка "Не купаются в марте"
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может быть увидела котенка и пошла спасать
И это уже Белоярск,который входит в Новоалтайский городской округ.
Ну и как они искали если все время там она была?
10.08.2021 16:33
- гость -
А действительно как?
Может её не было там на момент поисков
Ну два километра не искали наверно.
Налетели стервятники
Про вторую девочку тогда сразу писали, что ее мать запрещает ее опрашивать.
Возможно, это была неосторожная игра или ссора.
Если расстались у моста, значит, с большой вероятностью что-то знает.
А, может, удалялась повернутая спиной.
Кроме второй девочки и ее матери правду никто не знает.
Судя по фото, место рыбаками исхоженное. Даже терраска вытоптанная. Странно что ранее не замечали.
Непонятно как можно было не найти,речушка совсем небольшая и мелкая,течение слабое.
10.08.2021 16:48
- гость -
Вы в фото именно с этого места верите? Я-нет,судя по тому,что амик местного жителя выдал за барнаульца.
10.08.2021 16:48
- гость -
Судя по фото, место рыбаками исхоженное.
Зря на фото внимание обращаете.АМИК наверняка фото совершенно другого места выложил.
По данным МВД, ежедневно в России теряется до 500 человек. Из них около сотни — дети. В год это число может достигать 180 тысяч человек. Опыт показывает, что самыми важными становятся первые часы поиска.
На ней все время особо акцентировалось внимание.
10.08.2021 16:45
- гость -
Про вторую девочку тогда сразу писали, что ее мать запрещает ее опрашивать.
именно это меня тоже насторожило и появились домыслы...
А сколько ейбыло лет на момент смерти? Может когда её искали она была жива и находилась в другом месте?
А так и бывает, что вроде бы рядом, а не нашли. Помню про мальчика писали пропавшего из спортивного лагеря - всё обошли и 100раз около этого места, а не нашли, а потом внезапно там и обнаружили.
10.08.2021 17:01
- гость -
10.08.2021 16:45
- гость -
Про вторую девочку тогда сразу писали, что ее мать запрещает ее опрашивать.
именно это меня тоже насторожило и появились домыслы...
Чтобы исключить подобные домыслы, на полиграф их обоих.
10.08.2021 16:51
Pandr3
В половодье то?
10.08.2021 17:13
- гость -
А когда вода спала трудно было по берегу пройти?
До оби?
Во как! АМИК читает комментарии к статье и меняет ее по мере чтения.Насчет слова вторая перед назвнием улицы я не уверен,может я был недостаточно внимателен.Я статью не копировал.Но что ссылки на Комсомольскую правду не было -это точно
10.08.2021 17:13
- гость -
Чтобы исключить подобные домыслы, на полиграф их обоих.
Поддерживаю, обеими руками ЗА!
До Оби.Вполне посильная задача.
Почему же вы не пошли?