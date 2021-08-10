В Новоалтайске, возможно, нашли останки Ксюши Боковой, пропавшей семь лет назад

9 августа в Новоалтайске в реке в районе второй Садовой улицы нашли останки ребёнка. Местный житель увидел торчащие из реки детские сапоги. Выехавшие на место эксперты обнаружили, что тело скелетировано. А вещи подходят под описание тех, что были на Ксюше Боковой в день её пропажи семь лет назад.

"На место выехали правоохранители и обнаружили скелет девочки. По предварительным данным, погибшая – Ксения Б., которая 28 марта 2014 года ушла из школы в городе Новоалтайске и не вернулась домой", – сообщает РЕН ТВ.

Эту информацию amic.ru подтвердил источник в правоохранительных органах. По его словам, сейчас назначена ДНК-экспертиза, чтобы точно установить личность погибшего ребёнка. Как рассказал источник amic.ru, останки ребёнка нашли в двух километрах вниз по течению от моста. Семь лет назад рядом с этим же мостом обнаружили портфель Ксюши.

"Комсомольская правда" со ссылкой на свой источник сообщает, что тело девочки затянуло в ил, а сейчас выкинуло. Родители Ксюши уже побывали на опознании.

В Следственном комитете по Алтайскому краю комментировать amic.ru информацию по найденному ребёнку отказались.

Напомним, что десятилетняя Ксюша бесследно исчезла в Новоалтайске в 2014 году. Она ушла из школы вместе с подружкой, но домой не вернулась. Девочки расстались перед мостиком через речку. Ксюшу ходил встречать отец, но пройдя весь путь до школы, дочь он так и не увидел.

В регионе развернулись масштабные поиски пропавшей с участием волонтёров и беспилотников. На третий день в реке у моста, где в последний раз видели девочку, обнаружили её сумку и телефон.

Ребёнка искали по подвалам и чердакам, спасатели обследовали реку при помощи эхолота, но никаких следов найти не могли. В Следственном комитете говорили о том, что к расследованию привлекаются даже экстрасенсы. Сообщалось также, что поисковые работы ведутся по всей России.

Это происшествие включили в число самых загадочных исчезновений в России.