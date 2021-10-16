С кольца не выехать. Огромная пробка из-за ремонта образовалась на Власихинской

На Власихинской улице в Барнауле возникла огромная пробка. Очевидица сообщает, что с кольца возле ТРЦ "Волна" невозможно выехать.

По словам женщины, на коротком участке улицы проходит ремонт. Дорога была сужена до одной полосы, из-за чего движение оказалось заблокировано. Через кольцо возле "Ашана" невозможно выехать на Власихинскую улицу.

Карты 2GIS подтверждают, что уровень пробок в районе ТРЦ "Волна" в данный момент очень высок.





Также 16 октября на улице Власихинской машина сбила столб. На той же улице был замечен свадебный кортеж из грузовиков.