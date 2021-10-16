С кольца не выехать. Огромная пробка из-за ремонта образовалась на Власихинской

На Власихинской улице в Барнауле возникла огромная пробка. Очевидица сообщает, что с кольца возле ТРЦ "Волна" невозможно выехать.
По словам женщины, на коротком участке улицы проходит ремонт. Дорога была сужена до одной полосы, из-за чего движение оказалось заблокировано. Через кольцо возле "Ашана" невозможно выехать на Власихинскую улицу.
Карты 2GIS подтверждают, что уровень пробок в районе ТРЦ "Волна" в данный момент очень высок.
Также 16 октября на улице Власихинской машина сбила столб. На той же улице был замечен свадебный кортеж из грузовиков.
Комментарии
Заголовок писали пешеходы, не знающие ПДД.
Кольцо - главное, выехать с него легче легкого.
А вот заехать на него... с этим сложнее
"кольцо" пересечения ул. Власихинская ул. Малахова изначально сделано неправильно,
оно не разгрузило движение, а создало хаос и пробки.
Надо было вообще движение перекрыть.
все лето там дорожные службы в шары долбились по поводу сужения полос, а сейчас очнулись
Дорог в Барнауле нет. Авария (столкнулись машины) на путепроводе на ленинском, от Матросова до Пионеров ехал 10 минут. А перекроют ленинский на 2 году, куда денут этот поток машин? Пока ехал вспоминал нехорошими словами барнаульскую власть. Ну, нет дорог в Барнауле, нет!
Там расширяют участочек дороги. Сегодня коллапс на этом кольце. Надо смириться. Расширят участок дороги и будет меньше пробка там.
Так что не паникуйте
16.10.2021 15:08
- гость -
ну нет так нет. Езжай в Новосиб или Рубцовск.
16.10.2021 16:19
- гость -
Да че уж там, пусть в пиндостан едет, либераст! Нам и тут в пробках хорошо стоять!
Видать ты пробки даже в Новосибе не видел. Чтоб писать о пробках в Барнауле.
Надо смириться
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