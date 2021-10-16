Алтайский рыбак получил 12 лет за домогательства к мальчику на пастбище

В Алтайском крае мужчину приговорили к 12 годам колонии особого режима за домогательства к мальчику-пастуху на сельском пастбище, сообщает "Алтайская правда".
Инцидент произошёл 13 июля в Бийском районе. 15-летний мальчик пас стадо в окрестностях села, когда к нему подъехал велосипедист и пригласил отдохнуть в шалаше. Сначала мужчина прикрывался рассказом о запланированной рыбалке, а затем неожиданно начал домогаться ребёнка.
Подростку удалось вырваться и позвонить взрослому брату. Тот быстро собрал знакомых и доехал до леса, где сумел задержать пытавшегося скрыться мужчину.
Экспертиза обнаружила у задержанного психическое расстройство в виде педофилии. Ему также назначили принудительное лечение. Известно, что ранее мужчина уже отбывал срок за убийство.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина приставал к детям возле школы в Барнауле. За неделю до этого там произошёл похожий случай.
Комментарии
Как-то видел 2 мальчиков лет 14, один весом 40 кг рост 150 , другой весом 100 кг и ростом 190 см.
Традиционные ценности.
Как-то видел 2 мальчиков лет 14, один весом 40 кг рост 150 , другой весом 100 кг и ростом 190 см.
И что, не мог выбрать до какого домогаться?
В нашем классе был один "малчик" шторы снимал рукой. 2.00 рост. И драчун был известный. По теме, это тот, что с шоколадными конфетами "Мишка косолапый" или не тот?
Осипуха уроды были. Избили его вдесятиром. Потом постоянно были драки между нашей и их школой.