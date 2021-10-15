Неизвестный мужчина "с бородавками" приставал к детям в Барнауле

Сразу несколько семей из Барнаула столкнулись с мужчиной, который пытался приставать к детям на улице. Как сообщает "Комсомольская правда", пожилой человек с бородавками на лице предлагает детям конфеты, а в руках держит линейку и карандаш.
О ситуации накануне рассказала мама первоклассницы из школы № 102 (находится по адресу Павловский тракт, 68а). В родительском чате она заявила, что видела, как мужчина пытался пристать к мальчикам.
"Затеял с ними разговор: "Вы же ученики". Но, увидев меня, свои позиции сдал и быстрым шагом ушёл. Мальчишки от него сбежали, видимо, с ними проводились беседы", – отметила она.
Напомним, ранее в родительских чатах Барнаула появились сообщения о том, что неизвестный мужчина в районе пересечения Павловского тракта и улицы Малахова пристаёт к детям и зазывает их домой. Один из подобных инцидентов произошёл около дома № 111 по улице Малахова, что неподалёку от школы № 102. Тогда мать мальчика отметила, что мужчина ходил с чёрно-белой собакой.
В правоохранительных органах журналистам amic.ru сообщили, что информация о подозрительном незнакомце поступила в полицию. Проводилась проверка.
Комментарии
Проводилась проверка
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ну вот, люди даже поработали))))
-О ситуации накануне рассказала мама первоклассницы из школы № 102 (находится по адресу Павловский тракт, 68а). В родительском чате она заявила, что видела, как мужчина пытался пристать к мальчикам-
Мама первоклассницы в родительском чате- это практически мем. Страшней и бдительней такой мамы только пограничный пёс Алый.
Шутки
«Мальчишки от него сбежали», это все чему надо детей родителям, не знакомиться и никуда не идти с чужими людьми! Больные люди были всегда и будут, поэтому наша безопасность в наших руках, головах прежде всего
Какие шутки, сейчас всем мужикам у кого есть бородавки, родимые пятна, угри и просто морда не бритая лучше воздержаться от посещения данного района города. Чтобы не нарваться на патруль мам первоклассников.
Оборвать ему все бородавки нафиг…
такие бородавки?
Так может хватит на человека наговаривать?
Другая сторона медали. Представьте маленька девочка стоит одна на улице и плачет, скоро ночь на дворе. Раньше бы любой мужик подошел и спросил, что случилось, кто обидел. А сейчас в здравом уме никто не подойдет - скажут педофил, довел до слез девочку, а та еще чего-нибудь не со зла скажет, типа усадил себе на коленки и успокаивал. А полиция скажет - руки распускал, садил себе на коленки и щупал. Так что теперь увидят мужики детей в беде на пустынной улице и убегут куда подальше, а то мало ли.