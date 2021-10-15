Неизвестный мужчина "с бородавками" приставал к детям в Барнауле

Сразу несколько семей из Барнаула столкнулись с мужчиной, который пытался приставать к детям на улице. Как сообщает "Комсомольская правда", пожилой человек с бородавками на лице предлагает детям конфеты, а в руках держит линейку и карандаш.

О ситуации накануне рассказала мама первоклассницы из школы № 102 (находится по адресу Павловский тракт, 68а). В родительском чате она заявила, что видела, как мужчина пытался пристать к мальчикам.

"Затеял с ними разговор: "Вы же ученики". Но, увидев меня, свои позиции сдал и быстрым шагом ушёл. Мальчишки от него сбежали, видимо, с ними проводились беседы", – отметила она.

Напомним, ранее в родительских чатах Барнаула появились сообщения о том, что неизвестный мужчина в районе пересечения Павловского тракта и улицы Малахова пристаёт к детям и зазывает их домой. Один из подобных инцидентов произошёл около дома № 111 по улице Малахова, что неподалёку от школы № 102. Тогда мать мальчика отметила, что мужчина ходил с чёрно-белой собакой.

В правоохранительных органах журналистам amic.ru сообщили, что информация о подозрительном незнакомце поступила в полицию. Проводилась проверка.