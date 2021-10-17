Автомобиль выскочил на рельсы и протаранил столб в Барнауле

В Барнауле легковой автомобиль выскочил на трамвайные рельсы и врезался в столб, сообщают очевидцы в Telegram-каналах "Инцидент Барнаул" и "В курсе 22".

По информации свидетелей, авария случилась утром 17 октября на Змеиногорском тракте. Из данных "Яндекс.Карт" и "2ГИС" при этом следует, что ДТП произошло на улице Аванесова в районе дома № 146.

На опубликованных кадрах видно, что в результате аварии столб сильно наклонился, а машина получила серьёзные повреждения.

О пострадавших не сообщается. На месте работают сотрудники ДПС. Движение трамваев временно остановлено.

Следует отметить, что в районе аварии образовался затор длиной в 1 км. В целом же дорожная ситуация в краевой столице на момент публикации новости оценивается "Яндекс.Картами" в 0 баллов из 10.

Напомним, 16 октября в Барнауле машина сбила столб на улице Власихинской.