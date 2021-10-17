Рогозин оценил полёт киноэкипажа на МКС и рассказал о берёзовом соке с Алтая

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил полёт киноэкипажа в космос на "твёрдую пятёрку". Об этом гендиректор госкорпорации рассказал в эфире Первого канала.

По его словам, экипаж после полёта чувствует себя нормально, а корабль "Союз МС-18" при приземлении не упал на бок. "Всё отлично, на твёрдую пятёрку", – подчеркнул глава Роскосмоса (цитата по ТАСС).

Он отметил, что члены киноэкипажа – "очень волевые, очень мотивированные люди", которые выполнили свою задачу в полном объёме.

"Они там работали, и вот это самый важный результат. Они не "селфи" занимались и не приветы передавали XXVI съезду КПСС. Они выполнили задачу, по моей информации, в полном объёме", – сказал Рогозин.

Он также рассказал, что космонавт Олег Новицкий уже выпил берёзовый сок из Алтайского края, который он заказал себе к месту посадки в Казахстане, пишет РИА Новости.

Напомним, корабль "Союз МС-18" с первым в мире киноэкипажем приземлился в Казахстане утром 17 октября. На аппарате с МКС вернулись режиссёр Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Олег Новицкий.