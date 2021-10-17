Рогозин оценил полёт киноэкипажа на МКС и рассказал о берёзовом соке с Алтая

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил полёт киноэкипажа в космос на "твёрдую пятёрку". Об этом гендиректор госкорпорации рассказал в эфире Первого канала.
По его словам, экипаж после полёта чувствует себя нормально, а корабль "Союз МС-18" при приземлении не упал на бок. "Всё отлично, на твёрдую пятёрку", – подчеркнул глава Роскосмоса (цитата по ТАСС).
Он отметил, что члены киноэкипажа – "очень волевые, очень мотивированные люди", которые выполнили свою задачу в полном объёме.
"Они там работали, и вот это самый важный результат. Они не "селфи" занимались и не приветы передавали XXVI съезду КПСС. Они выполнили задачу, по моей информации, в полном объёме", – сказал Рогозин.
Он также рассказал, что космонавт Олег Новицкий уже выпил берёзовый сок из Алтайского края, который он заказал себе к месту посадки в Казахстане, пишет РИА Новости.
Напомним, корабль "Союз МС-18" с первым в мире киноэкипажем приземлился в Казахстане утром 17 октября. На аппарате с МКС вернулись режиссёр Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Олег Новицкий.
Комментарии
не приветы передавали XXVI съезду КПСС
Не думал, что на столько Рогозин глупый...
Кстати, а что они полезного за два миллиарда там для человечества, да хотя бы для России сделали?
да хотя бы для России сделали?
Снимут патриотический фильм, на который пойдет григорий в кино
Машков сразу после приземления участвовал в съёмках.Прежде чем подойти по сценарию к сидящим актёрам-космонавтам накрытых по пояс пледами,он попросил "массовку" вокруг засунуть свои мобильники сами знаете куда.
17:30 - гость - "Инопланетяне попросили..."
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Инопланетянеоднопланетяне попросили..."