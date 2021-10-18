Пострадали двое. Стали известны подробности страшной аварии со скорой в Барнауле

В аварии с автомобилем скорой помощи в Барнауле пострадали два человека, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

ДТП случилось вечером 18 октября на пересечении проспекта Ленина и улицы Никитина. Ранее очевидцы сообщали, что водитель Mitsubishi Outlander не уступил дорогу скорой, когда та ехала с мигалками.

"Автомобиль скорой помощи двигался по проспекту Ленина в сторону Речного вокзала. Автомобиль Mitsubishi – по улице Никитина, пересекал проспект Ленина", – рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, в результате ДТП травмы получила женщина-фельдшер и 47-летний водитель иномарки. 59-летний шофёр скорой не пострадал. Кроме него и фельдшера в машине скорой помощи никого не было. Раненых увезли в больницу.

На месте работает экипаж ГИБДД, организован объезд этого участка. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее пользователи соцсетей сообщали, что фельдшер скорой помощи погибла в ДТП на трассе Барнаул – Новосибирск, оказывая помощь пострадавшим в другой аварии.