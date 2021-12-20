Восьмибалльные пробки сковали Барнаул вечером 20 декабря

Пробки в Барнауле вечером 20 декабря достигли 8 баллов из 10, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".

Машины встали на проспектах Строителей, Красноармейском, Ленина, Комсомольском, в переулке Ядринцева и на улицах Челюскинцев, Сизова, Гоголя, Партизанская и Загородная.

Также затруднения наблюдаются на некоторых участках шоссе Ленточный бор, Павловского тракта и улиц Попова, Власихинской, Малахова и Балтийской.

Ситуацию на дорогах осложняет снегопад. По прогнозу "Яндекса", дорожная обстановка в краевой столице стабилизируется в районе 20:00.