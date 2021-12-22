ООО "Линетт" стало новым оператором ТКО в Алейской зоне, сообщает Минстрой Алтайского края. С 2019 года общество уже руководит обращением с твёрдыми коммунальными отходами в Каменской зоне.

Мусор продолжат вывозить по графикам, согласованным с местными администрациями с определённых ранее контейнерных площадок и мест накопления. В Алейскую зону, помимо Алейска, входят Алейский, Завьяловский, Мамонтовский, Романовский, Топчихинский, Чарышский Усть-Калманский, Усть-Пристанский и Шипуновский районы.

Отметим, что в июне 2020 года "Линетт" получил штраф на 350 тысяч рублей из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований к размещению отходов на полигоне ТКО рядом с Камнем-на-Оби. В результате неправильного складирования мусор на территории периодически загорался, создавая угрозу здоровью граждан.

В августе 2021 года сообщалось, что в течение двух недель жители Камня-на-Оби задыхались от едкого дыма, который накрывал город из-за горящего мусора на полигоне твёрдых бытовых отходов. Пожарные трижды выезжали на объект. Возгорание было локализовано и ликвидировано, но спустя время огонь разгорался с новой силой.

"Линетт" станет регоператором без конкурса на срок не более одного года. Такое соглашение может быть подписано с юридическим лицом либо государственным или муниципальным учреждением при наличии у последних соответствующей лицензии. Конкурсные процедуры пройдут в 2022 году.

Напомним, 10 декабря Минстрой расторг соглашение с региональным оператором ТКО "ЭкоСтар", которое действовало с августа 2021 года. Причиной расторжения договора стали обращения глав муниципальных образований, жалобы юридических лиц и жителей Алейской зоны о многочисленных нарушениях правил обращения с ТКО и условий соглашений.

9 декабря на заседании краевого правительства губернатор Виктор Томенко призвал Минстрой региона не церемониться с нерадивыми мусорными операторами, которые не выполняют свои обязанности. Томенко потребовал у министра строительства и ЖКХ Алтайского края Ивана Гилева, чтобы тот "поднял" всю возможную ответственность регоператора за провал, вплоть до уголовной. Губернатор заявил, что компании нельзя прощать мусорный коллапс: если не будет реагирования, то каждый позволит себе действовать подобным образом и свободно покидать зону.