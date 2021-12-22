Госдума завершила работу над законопроектами в рамках осенней сессии. За сессию депутаты приняли 143 закона, большая часть которых имеет социальную направленность.

Сессия стала первой для восьмого созыва нижней палаты. За короткое время было принято 98 законов прямого действия. С начала нынешнего парламентского сезона на пленарные заседания депутаты собирались 23 раза.

В последний день сессии принято 10 законов:

об отмене обязательного техосмотра. В проект также включены поправки об отмене штрафов за отсутствие диагностической карты;

об уголовном наказании для лихачей на дорогах, превышающих скорость и выезжающих на встречную полосу движения. Согласно закону, лихачам грозит штраф от 200 до 300 тыс. руб., до 480 часов обязательных работ, до двух лет принудительных работ или до двух лет колонии;

о премировании федеральных чиновников за добросовестное исполнение обязанностей, а не только за успешное выполнение отдельных важных заданий;

о запрете списывать соцвыплаты со счетов россиян за долги;

о внесудебной блокировке сайтов, продающих поддельные сертификаты о вакцинации, дипломы о высшем образовании, военные билеты и водительские права;

о праве следователя и дознавателя проводить допросы свидетелей и потерпевших онлайн;

закон, дающий правительству право ограничивать доступ к отчётности компаний под санкциями или входящих в реестр ОПК;

об установлении административной ответственности владельцев затонувших в российских водах судов – за их затопление и за отказ поднимать;

закон, который переводит единую биометрическую систему в статус государственной информационной системы. Россияне смогут размещать свои биометрические данные сами онлайн, подтверждая личность через "Госуслуги" и данными с чипа в загранпаспорте;

о штрафах до 1 млн рублей для операторов связи, пропускающих подменные номера.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, цитирует которого "Российская газета", впереди у парламентариев "пленарные недели", после чего они начнут работу в регионах для оказания поддержки гражданам.

Следующая – весенняя – сессия, начнётся 10 января и продлится до 31 июля 2022 года. Первое пленарное заседание должно состояться 18 января.