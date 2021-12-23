Житель Томска, по вине которого сгорел гипермаркет "Лента", может лишиться свободы сроком на пять лет, сообщил amic.ru источник в областном УМВД.
По данным источника, обвинение 33-летнему Александру Шнайдеру уже предъявлено. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Шнайдеру, который работал в гипермаркете и представлял интересы одного из ретейлеров Томской области, вменяют в вину "умышленное уничтожение и порчу имущества".
"Максимальное наказание по этому обвинению предполагает лишение свободы сроком до пяти лет или принудительные работы", – пояснили в УМВД.
По предварительным данным, сумма ущерба может превысить 3 млн рублей. Сотрудники правоохранительных органов, так же как и владельцы самого гипермаркета, уверены, что поджигатель не сможет возместить убытки.
Напомним, возгорание в томском гипермаркете произошло утром во вторник, 21 декабря. Здание выгорело полностью на площади 5,2 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет.
Комментарии
Может 3 млн. не рублей, а долларов?
вот продаваны то локти кусают, под это дело столько натащить могли бы
Может 3 млрд все таки? Какие млн, вы о чем? Там здание только лярд стоит.
Вроде по новостям говорили что он на учете у психиатра, так что срок может и не получить.
откуда там здание на лярд, сплошной скворечник миллионов 150/200...
вопрос на сколько там сгорело.. сплошные гадания
Не понимаю, зачем нужно было идти на такой шаг, если можно было уволиться и найти другую работу? А так он себе окончательно жизнь испоганил. Мало одной судимости, будет еще и вторая. А если есть семья, то каково им? А родителям? Как обычно, люди привыкли думать только о себе.
Из искры возгорится пламя.
23.12.2021 11:18
Гость--------------Смотрите на проблему ширше, это сигнал хояевам, что с персоналом нужно помягше, бо времена меняются и классовую ненависть оказывается не большевики придумали. Просто так красных петухов не подпускают.
А мне думается что в таких случаях квалифицировать нужно жёстче и по другим статьям, чтобы не было желания у других рисковать чужими жизнями оттого, что им что-то не нравится или надоело. К примеру покушение на жизнь нескольких людей.
11:34
Вы больной? Вы понимаете, что это тело совершило теракт?
Вы просто представьте себя а качестве покупателя этого ТЦ когда там загорелось? Проняло, нет? Классовый ненавистник нашёлся… Алень ты винторогий…