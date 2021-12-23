Житель Томска, по вине которого сгорел гипермаркет "Лента", может лишиться свободы сроком на пять лет, сообщил amic.ru источник в областном УМВД.

По данным источника, обвинение 33-летнему Александру Шнайдеру уже предъявлено. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Шнайдеру, который работал в гипермаркете и представлял интересы одного из ретейлеров Томской области, вменяют в вину "умышленное уничтожение и порчу имущества".

"Максимальное наказание по этому обвинению предполагает лишение свободы сроком до пяти лет или принудительные работы", – пояснили в УМВД.

По предварительным данным, сумма ущерба может превысить 3 млн рублей. Сотрудники правоохранительных органов, так же как и владельцы самого гипермаркета, уверены, что поджигатель не сможет возместить убытки.

Напомним, возгорание в томском гипермаркете произошло утром во вторник, 21 декабря. Здание выгорело полностью на площади 5,2 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет.