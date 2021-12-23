24 декабря на территорию Алтайского края обрушится магнитная буря. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Лабораторией рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Самые мощные вспышки на Солнце произойдут в утреннее время. С 6 утра и до 12 часов дня интенсивность магнитных волн составит четыре балла.

Отмечается также, что вероятность сильного магнитного шторма составляет 5%.

До конца месяца аналогичная интенсивность вспышек на Солнце будет зафиксирована 28 декабря.

Напомним, в начале ноября на Землю обрушилась одна из самых сильных магнитных бурь за последнее время. До планеты дошли последствия мощного солнечного выброса.