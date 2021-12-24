Томенко прокомментировал вопрос алтайской журналистки Путину о ситуации с углём на Алтае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал вопрос главного редактора издания "Политсибру" Александры Черданцевой Владимиру Путину на итоговой пресс-конференции. Журналистка рассказала президенту о жалобах людей на дефицит твёрдого топлива в крае, отдельно также выделив Локтевский район. В ответ глава государства пообещал разобраться в вопросе.

"Александра Черданцева сказала, что некоторые муниципалитеты Алтайского края не смогли вовремя начать отопительный сезон, из-за того что не было угля. Это не так. Все муниципалитеты вовремя начали отопительный сезон, были разные очень мелкие аварии при запуске, впрочем, как всегда, которые быстро устранялись. Но из-за отсутствия угля никто из муниципалитетов края начало отопительного сезона не сорвал", – сказал губернатор.

По его словам, в случае проблем с углём районы Алтая всегда получают твёрдое топливо из резервного запаса края, что не допускает остановки процесса отопления. Более того, в этом сезоне сбои не случались ни разу, при этом расход угля из регионального резерва действительно повышенный, отметил глава региона.

"Вопрос был задан некорректно. Отопительный сезон проходит в штатном режиме. Да, уголь подорожал, но он есть, субсидии муниципалитеты получают", – подчеркнул Виктор Томенко. Он добавил, что топливо осенью подорожало на 60%, а в отдельных районах частники, занимающиеся продажей угля, допустили сбои с его привозом для населения.

"Именно осенью, в сентябре-октябре. Край вмешался, там, где потребовалось, дал уголь из краевого резерва. Его распределили между теми жителями, кто не закупил твёрдое топливо своевременно, теми, кто нуждался. Частники в итоге поставки наладили. И в ноябре, и сегодня уголь для населения есть везде в крае. Цена высокая. Людям это не нравится, они ругаются, но топят свои дома дорогим углём. Это в полной мере относится и к Локтевскому району на сегодняшний день", – заключил Виктор Томенко.

Напомним, осенью муниципалитеты Алтайского края начали один за другим заявлять о дефиците угля для населения и резком росте цен на него. На сложности жаловались в Хабарском, Новичихинском, Поспелихинском, Каменском, а также Локтевском и Третьяковском районах. При этом особо напряжённая ситуация ближе к морозам сложилась в Локтевском районе. Это стало поводом для проверки регионального СУ СКР и прокуратуры края. Следственный комитет в итоге возбудил уголовное дело.

Как поясняли в краевом Минстрое, подорожание и нехватка угля в крае были связаны с тем, что топливо активно идёт на экспорт, причём по более высоким ценам. "У нас действительно в этом году большой запрос на экспорт. Активно уголь закупает Китай, Европа. Цена, естественно, значительно выросла. И в данном случае мы не можем повлиять на ценообразование", – сообщили тогда в ведомстве.

23 ноября губернатор Виктор Томенко во время прямой линии также прокомментировал скачок цен на уголь. Политик отмечал, что резкое подорожание топлива и его дефицит в ряде муниципалитетов не стало неожиданностью для краевого правительства. Цены на топливо, по его словам, начали расти ещё в начале осени, из-за того что поставщики стали больше ориентироваться на внешние рынки сбыта. Ещё одна причина – возникшие у добывающих предприятий проблемы с подвижным составом, который бы доставлял уголь. Глава Алтая также отмечал, что повлиять на цену твёрдого топлива регион не в силах. В то же время власти заявляли, что запасы угля для объектов малой теплоэнергетики в крае составляют 130,9 тыс. тонн – это более 100% от нормативного запаса.