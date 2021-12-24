Томенко прокомментировал вопрос алтайской журналистки Путину о ситуации с углём на Алтае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал вопрос главного редактора издания "Политсибру" Александры Черданцевой Владимиру Путину на итоговой пресс-конференции. Журналистка рассказала президенту о жалобах людей на дефицит твёрдого топлива в крае, отдельно также выделив Локтевский район. В ответ глава государства пообещал разобраться в вопросе.
"Александра Черданцева сказала, что некоторые муниципалитеты Алтайского края не смогли вовремя начать отопительный сезон, из-за того что не было угля. Это не так. Все муниципалитеты вовремя начали отопительный сезон, были разные очень мелкие аварии при запуске, впрочем, как всегда, которые быстро устранялись. Но из-за отсутствия угля никто из муниципалитетов края начало отопительного сезона не сорвал", – сказал губернатор.
По его словам, в случае проблем с углём районы Алтая всегда получают твёрдое топливо из резервного запаса края, что не допускает остановки процесса отопления. Более того, в этом сезоне сбои не случались ни разу, при этом расход угля из регионального резерва действительно повышенный, отметил глава региона.
"Вопрос был задан некорректно. Отопительный сезон проходит в штатном режиме. Да, уголь подорожал, но он есть, субсидии муниципалитеты получают", – подчеркнул Виктор Томенко. Он добавил, что топливо осенью подорожало на 60%, а в отдельных районах частники, занимающиеся продажей угля, допустили сбои с его привозом для населения.
"Именно осенью, в сентябре-октябре. Край вмешался, там, где потребовалось, дал уголь из краевого резерва. Его распределили между теми жителями, кто не закупил твёрдое топливо своевременно, теми, кто нуждался. Частники в итоге поставки наладили. И в ноябре, и сегодня уголь для населения есть везде в крае. Цена высокая. Людям это не нравится, они ругаются, но топят свои дома дорогим углём. Это в полной мере относится и к Локтевскому району на сегодняшний день", – заключил Виктор Томенко.
Напомним, осенью муниципалитеты Алтайского края начали один за другим заявлять о дефиците угля для населения и резком росте цен на него. На сложности жаловались в Хабарском, Новичихинском, Поспелихинском, Каменском, а также Локтевском и Третьяковском районах. При этом особо напряжённая ситуация ближе к морозам сложилась в Локтевском районе. Это стало поводом для проверки регионального СУ СКР и прокуратуры края. Следственный комитет в итоге возбудил уголовное дело.
Как поясняли в краевом Минстрое, подорожание и нехватка угля в крае были связаны с тем, что топливо активно идёт на экспорт, причём по более высоким ценам. "У нас действительно в этом году большой запрос на экспорт. Активно уголь закупает Китай, Европа. Цена, естественно, значительно выросла. И в данном случае мы не можем повлиять на ценообразование", – сообщили тогда в ведомстве.
23 ноября губернатор Виктор Томенко во время прямой линии также прокомментировал скачок цен на уголь. Политик отмечал, что резкое подорожание топлива и его дефицит в ряде муниципалитетов не стало неожиданностью для краевого правительства. Цены на топливо, по его словам, начали расти ещё в начале осени, из-за того что поставщики стали больше ориентироваться на внешние рынки сбыта. Ещё одна причина – возникшие у добывающих предприятий проблемы с подвижным составом, который бы доставлял уголь. Глава Алтая также отмечал, что повлиять на цену твёрдого топлива регион не в силах. В то же время власти заявляли, что запасы угля для объектов малой теплоэнергетики в крае составляют 130,9 тыс. тонн – это более 100% от нормативного запаса.
Комментарии
С**т, когда страшно.
О готовности к зиме все районы рапортовали давным давно. Зимы нет пока а проблем много. Кто ответил за вранье. Так и будут врать
"То, что уголь подорожал, хорошо, просто надо было своевременно организовать закупки", — сказал Путин."субсидии муниципалитеты получают"
А населению то что делать с подорожанием?!
Уголь подорожал (60% в гору), шахты горят, что дальше? Инфляция выросла всего в два раза и составляет 8%, ЗП выросла на 3%, а может на три веселых послать и в Москву свалить.
А разве не Ливер задавала вопрос?
Вопрос на конференции задан , мало сказать, некорректно, но ещё и глупо, не обладая всей ситуацией суглем в крае. Это проблема не только нашего края, а , к сожалению, всей страны. Выставить руководство края в таком свете было глупой затеей. Редактору надо было сначала промониторить ситуацию, изучить вопрос досконально, а уж потом обращаться с просьбами помощи к президенту, с которой он мог бы реально помочь, а не бла- бла. Грустно. Имея такую возможность на конференции, только, простите, нас......
К сожалению таких журналистов большинство-непрофессиональных и высказывающих мягко говоря недостоверную информацию.
ага, недостоверную, как на пенсию в 10-12 тысяч купить уголь по цене 5-7 тысяч за тонну?
24.12.2021 08:22
Житель
Поддержу. Я тоже не понял о чем вопрос. Если дали слово и ты настоящий журналист нужно по-крупному лупить, а не перхоть сыпать. Такое ощущение, что она сама не поняла что спросила. Собчак и то нормальный задала и нормальный ответ получила развернутый. А за такие вопросы мне стыдно... Как будто из деревни вчера вышла, что первое в голову взбрело, то и спросила. Путин тоже что-то сказал непонятно что сказал. Короче какой вопрос. Такой и ответ.
Абсолютно согласен с Жителем. Девочка могла бы помочь решить ситуацию, сказав о ценах, отказах отпускать уголь поставщиками. А промямлила невесть что про власть, которая не подготовилась, а потом уже подготовилась...
Довольно жалко выглядела журналисточка с ПСР. Начала заздравие - обвинила муниципалитеты в срыве отопительного сезона, а когда дед зацепился, впрямую спросил - имя, сестра) дай имена, пароли, явки - она сдала назад, начала лепетать, что мол не все, только некоторые, потом только Локтевский, а потом и вовсе - не муниципалитет, а частники протормозили… и вообще, уголь стал дорогой… А что сейчас дешёвым стало? Почему она про уголь удивилась, а например про металл не удивилась?) Шляпа какая-то в итоге получилась…
Жителям дают субсидии на уголь в соцзащите. А корреспондентка - так, прокатиться приехала. В этом году наверно тренировались неделю а в прошлом мямляли, запинались, заикались, аж стыдно за них было. Удивительно, как Путин их понимает, половину вопроса просто догадывается.
Уголь-это стратегически важный и необходимый компонент в каждой избе.Поэтому люди и матерятся,что он так сильно подорожал.
24.12.2021 09:15
Гость
"Жителям дают субсидии на уголь в соцзащите"
Не морочьте голову людям!!!
1. субсидии дают не всем, а кому или положено (льготники), или у кого оплата ЖКХ более 20 - 25% дохода (малоимущие)
2. Субсидии за уголь льготникам, это фиксированная сумма ,т.к. считается по "плановой" стоимости угля и норме на человека.
3. В результате уголь для 4 тн купил летом (льготник) по 4 000 руб/тн, а вернули по 2600 за 2.7 тн. И стоимости такой по 2700 вообще не было нигде, может только по оптовым закупкам!
4. А если вы малоимущий и превысили оплату ЖКХ в %, то вам вернут только то, что превысили!!!
5. А если вы и малоимущий и льготник, то только по одной категории вам вернут .
а вы знаете, какие субсидии дают? и кому?
10:04
Петь, прикинь, а мне никто скидки не делает, субсидии не дают, плачу по полному прайсу за всё. И?
Может всё-таки вы спасибо скажете, что вам помогают? Мне вот никто копейки не подарил.
я, голосовал за стабильность, а на деле ее не оказалось.
и как теперь быть и что делать?
во врёт, и не краснеет. Начались уже морозы, а частники не могли купить уголь нигде как минимум в 5 районах края. А если и привозили, то разбирали с колёс, и уголь дорогущий не укупить, однозначно виноваты главы муниципалитетов, что не сделали запас для частного сектора, зато губер отчитался, что край подготовился к зиме
Чердвнцеву обозвали Ливер, но она правильно озвучила проблему с углем, нужно было только не один Локтевский район назвать, а все, кто без угля был
11:17
Вот и надо было этой журналистке подготовиться и нормально сформулировать претензию в адрес Губера, чтобы это обоснованно выглядело. А то промычала что-то невнятное…
Я все равно надеюсь, что Томенко прилетит - то как этой зимой организована уборка Барнаула и трасс - это за гранью добра и зла.
субсидии идут из краевого бюджета, они не покрывают и половину затраченного на покупку топлива, так что - их что есть, что нет, особой роли не играют. Наши депутаты преступно голосуют за понижение норм потребления топлива населением, поэтому субсидии маленькие. Топливо уже почти недоступно населению в частном секторе при наших пенсиях и зарплатах, у кого есть работа, конечно
Люди в часном секторе прошлый год покупали уголь по 1000руб за тонну. В этом году по 4400руб. Тут даже коментировать нечего. Инфляция 8%.
24.12.2021 11:21
дэд марос
Ага, послом отправят на остров Пасхи.
24.12.2021 10:13
дэд марос
Так этому и радоваться надо, что можете сами себя обеспечить!
Субсидии о тех, кто не может...
А некоторые, которым я отвечал, вдруг перенесли субсидии, как наш Гарант, на всех!
Поэтому и написал, чтобы "не морочили людям головы"!