Не во всех российских регионах произошёл рост реальных денежных доходов населения, сообщает телеграм-канал "Региональная политика". По данным аналитиков канала, это в очередной раз подчёркивает рост разрыва между столицами с их ярко выраженным приростом доходов населения и периферией, где улучшение было малозначительным.
Если брать отдельные регионы, то Алтайский край, скорее, можно отнести к числу аутсайдеров, так как здесь рост доходов оказался в пределах 1%. Такие же показатели в Хабаровском крае и на Сахалине, в Чечне, Дагестане, Карелии, Астраханской и Тамбовской областях.
На общем позитивном фоне роста доходов выделяются шесть регионов, где доходы упали. Лидерами падения стали Республика Коми, Ненецкий АО, Ингушетия и Калмыкия. Незначительное снижение зафиксировано в Омской и Томской областях.
Ранее Росстатом была обнародована статистика, согласно данным которой рост реальных денежных доходов в России резко возрос. Более того, президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг, 23 декабря, заявил о повышении уровня зарплат россиян в среднем на 3,5%.
В марте этого года премьером Михаилом Мишустиным было выделено более 1,3 млрд рублей на поддержку регионов Сибири.
Комментарии
региональная власть не справилась с задачей поставленной президентом в апреле? ситуация только ухудшилась
Не может быть такого! Гарант сказал, что реальные доходы россиян выросли на 4% выше инфляzии в 8 %,т.е на 12 минимум!
На 1%, говорите? Не правда! Падение гораздо больше. Но это - полбеды! Общий подьём цен на вскидку примерно на 30%. По некоторым товарам, так вообще на 50%.
Так что хвастать нечем. Руководство себе нарисует премии, а остальным останется лишь питаться лапшой, что вчера по телеку раздавали.
24.12.2021 09:50
ПЕТР
А гарант вообще в теме? В магаз он не ходит, в инете он только детскую порнографию смотрит и экстремизьм. Всю информацию он черпает исключительно из зеленых папочек. А там можно всякое написать.
24.12.2021 09:50
ПЕТР
Не может быть такого! Гарант сказал, что реальные доходы россиян выросли на 4% выше инфляzии в 8 %,т.е на 12 минимум!
***
Ну так он про всех скопом россиян сказал... у кого-то минус 5 тыс. к зарплате, а у кого-то плюс 3 миллиарда к доходу...
Ту мимопердящий
А ты же здесь на голубом глазу как-то заявлял, что ты сам чиновник, не?
Ты тоже себе премии рисуешь?
Амик как же вы в один день сразу 2 новости пропускаете ?
раскачиваете?
На тысячу и выше. Как может вырасти плата за ЖКХ в городах Алтайского края в 2022 году
vs
Доходы жителей Алтайского края за год упали более чем на 1%
24.12.2021 10:07
дэд марос
Ну чиновники разные бывают. Есть генералы, есть офицеры, а есть солдаты. Премии и зарплаты в госучреждениях выплачиваются в рамках "Фонда оплаты труда", который утверждается заранее. А вот распределение премий между разного ранга чиновниками внутри организации определяется руководством. Посему кому-то премия будет 10 т.р., а кому-то и 200 т.р. И очень часто бывает, что ради того, чтобы некоторым приближенным выплатить премию 50 тысяч, у других выплата снижается до 5 тысяч. Исключением является руководитель. Ему премия "спускается" из Москвы или из отраслевого министерства.
Так что я себе премию могу нарисовать лишь в фотошопе.
Эффективность руководства или статистика подкачала?
Глупость чиновников. В Москву красивые цифры отправили, чтоб по отчёту премию дали, а на месте кто-то почти реальные сдал )))
Холодильнику надо верить,а не телевизору