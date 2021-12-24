Не во всех российских регионах произошёл рост реальных денежных доходов населения, сообщает телеграм-канал "Региональная политика". По данным аналитиков канала, это в очередной раз подчёркивает рост разрыва между столицами с их ярко выраженным приростом доходов населения и периферией, где улучшение было малозначительным.

Если брать отдельные регионы, то Алтайский край, скорее, можно отнести к числу аутсайдеров, так как здесь рост доходов оказался в пределах 1%. Такие же показатели в Хабаровском крае и на Сахалине, в Чечне, Дагестане, Карелии, Астраханской и Тамбовской областях.

На общем позитивном фоне роста доходов выделяются шесть регионов, где доходы упали. Лидерами падения стали Республика Коми, Ненецкий АО, Ингушетия и Калмыкия. Незначительное снижение зафиксировано в Омской и Томской областях.

Ранее Росстатом была обнародована статистика, согласно данным которой рост реальных денежных доходов в России резко возрос. Более того, президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг, 23 декабря, заявил о повышении уровня зарплат россиян в среднем на 3,5%.

В марте этого года премьером Михаилом Мишустиным было выделено более 1,3 млрд рублей на поддержку регионов Сибири.