В Барнауле 13-летний школьник помог полицейским поймать грабителей

В Барнауле 13-летний мальчик стал свидетелем ограбления и обратился в полицию, благодаря чему предотвратил преступление. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в Центральном районе города у продуктового магазина, где неизвестные мужчина и женщина пытались отобрать пакет у 64-летнего горожанина. Сотрудники патрульно-постовой службы незамедлительно прибыли на вызов и задержали подозреваемых.

"Задержанными оказались мужчина 1986 года рождения, ранее судимый за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью, и 58-летняя женщина. По предварительной информации, подозреваемые увидели пенсионера, выходившего из магазина с пакетом. Подошли к нему и с целью похитить резко вырвали пакет из рук. При этом тот порвался, и покупки оказались на снегу. Все произошло настолько быстро и неожиданно, что потерпевший даже не успел ничего предпринять. Находившийся неподалеку школьник увидел это и позвонил в полицию", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по статье "Покушение на грабеж группой лиц по предварительному сговору". Школьника и сотрудников ППС при этом ждет поощрение.