Названа причина коммунальной аварии в Барнауле

Выход воды на проезжую часть на улице Шукшина,19 произошел из-за неисправности пожарного гидранта. Как сообщает пресс-центр мэрии, информация передана в "Автодорстрой", на место выехали сотрудники Барнаульского водоканала.

Об отключениях воды в жилых домах не сообщается.

Напомним, что коммунальная авария произошла на улице Шукшина в районе дома № 19 в Барнауле утром 26 декабря. В результате холодная вода вышла на поверхность и затопила близлежащие дороги. На месте уже находятся коммунальщики, которые заняты ликвидацией последствий прорыва.

Ранее, 25 декабря, городская больница № 2 в Бийске, где сейчас расположен ковидный госпиталь, осталась без воды после коммунальной аварии. Утечка на водоводе произошла ночью 25 декабря по улице Ленинградской, 94. Из-за неё вода была отключена по адресам ул. Красная 81, 8 Марта, 18, Воинов-Интернационалистов, 84.