Выход воды на поверхность из-за аварии в Барнауле устранен

Выход воды, который произошел из-за поломки пожарного гидранта возле дома на улице Шукшина, 19, устранен. Как сообщили в пресс-центре мэрии, отключения потребителей от ресурса нет.

Напомним, что поломка, которая привела к выходу воды на поверхность и затоплению близлежащих дорог произошла утром 26 декабря. На месте работали коммунальщики, которые занимались ликвидацией последствий разлива.

Ранее, 25 декабря, городская больница № 2 в Бийске, где сейчас расположен ковидный госпиталь, осталась без воды после коммунальной аварии. Утечка на водоводе произошла ночью по улице Ленинградской, 94. Из-за неё вода была отключена по адресам ул. Красная 81, 8 Марта, 18, Воинов-Интернационалистов, 84.