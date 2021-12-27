Лишь два знака ждёт чудо. Астрологический прогноз на неделю с 27 декабря по 2 января

Меньше недели осталось до Нового года. И преддверие праздника обещает быть просто сказочным. Звёзды сойдутся так, что многие наши желания воплотятся в жизнь. Об этом изданию "Дни.ру" рассказала астролог Лилия Любимова. По её словам, этот Новый год обещает быть уникальным, ведь загадать желание можно будет трижды (!!!): 29 декабря, 31 декабря и 2 января. Небесные светила будут готовы их исполнить. Правда, далеко не для всех. Только двум знакам зодиака удача улыбнётся по-настоящему – у них сбудутся все загаданные желания. Рассказываем, кто же станет главным счастливчиком на Новый год.

1 Овен Для Овнов неделя пройдёт очень тихо и спокойно. Никакого волшебного водоворота чудес представителей знака не ждёт, но зато и без драм и нервов вполне обойдётся. Главное для Овнов – самим не испортить себе "малину", предупреждает астролог. Вам может показаться, что год вы прожили не очень удачно, и в последнюю неделю нужно попытаться кардинально всё изменить. Это обманчивое чувство, поэтому никаких поспешных решений лучше не принимать.

2 Телец А вот Тельцам придётся в последнюю неделю разбираться с проблемами, которые накопились за весь 2021 год. Особенно трудным будет начало недели: вам может показаться, что выполнить все задачи попросту невозможно. Но с каждым днём будет легче. И если вы проявите упорство, то к Новому году подойдёте с чистой совестью. А это значит, что с началом года Тигра Тельцы смело смогут начать новый этап своей жизни.

3 Близнецы Близнецы под конец года ощутят, насколько сильно способны влиять на людей: вести их за собой, убеждать и подчинять своей воле. А значит, многое в ваших руках. В конце концов, вы можете сделать так, чтобы другие люди упорно трудились ради исполнения ваших желаний. Но астролог советует проявить осторожность и благородство: сами дарите окружающим радость и эмоции. И тогда Вселенная вернёт вам втройне. А сам Новый год лучше провести тихо и спокойно, без пиротехники и шумной толпы.

4 Рак Ракам лучше не перебарщивать с работой в последние дни 2021 года. Если хотите встретить Новый год в хорошем настроении, лучше не перенапрягаться и поберечь силы. Сама новогодняя ночь будет наполнена теплом, тишиной и романтикой.

5 Лев Львов прямо в разгар новогодней ночи ожидает долгожданный инсайт. Пока все будут веселиться и праздновать, вы внезапно придумаете, как разрешить свои старые проблемы. А значит, у вас появится чёткий план, как продуктивно начать 2022 год. Но не стоит сразу бросаться в работу – первым делом вам следует по-настоящему отдохнуть и оторваться.

6 Дева Для Дев у звёзд особенный подарок. Во-первых, все желания, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно сбудутся. А во-вторых, представителей знака ждёт любовная история. Если вы, конечно, готовы впустить в свою жизнь нового человека. Главное – прогнать все грустные мысли и не вспоминать плохое. Это точно не тот багаж, который понадобится вам в 2022 году.

7 Весы Велик риск, что Новый год Весы отметят совсем не там, где запланировали. И это вовсе не история в духе рождественских комедий, где всё заканчивается хорошо. Праздник может совсем не получиться, предупреждает астролог. Чтобы этого не допустить, лучше вообще не быть в дороге 31 декабря. Тогда всё точно пройдет по плану. Наилучший вариант торжества – тихая семейная атмосфера.

8 Скорпион Скорпионы – натуры вспыльчивые и эмоциональные. И в преддверии Нового года это очень опасно, предупреждает астролог. Вполне возможно, что торжество для вас обернётся огромными необдуманными тратами. Будьте бережливее, чтобы не остаться с пустым карманом. Кстати, для Скорпионов звёзды приготовили сюрприз. Вполне возможно, что в последнюю неделю года представители знака выяснят очень важную для себя информацию. Главное – внимательно слушать, что происходит вокруг.

9 Стрелец Стрельцам звёзды исполнения желаний не обещают. Зато представителей знака ждёт хорошая прибыль в последние дни года, уверяет астролог. Правда, денежный подарок ждёт только тех, кто готов хорошо потрудиться. Новый год лучше провести бурно: с танцами, песнями и ночными прогулками. От шумного торжества вы получите только положительные эмоции.

10 Козерог Для Козерогов последняя неделя 2021 года станет очень непростым временем. Далеко не всё удастся контролировать: существенная часть вещей будет зависеть только от обстоятельств. Главное – не опускать руки и искать новые пути решения проблем. А ещё Козерогам стоит заняться творчеством – это даст заряд вдохновения для будущих свершений.

11 Водолей Чтобы прожить остаток года достойно и продуктивно, Водолеям понадобится поддержка. Астролог советует побольше времени проводить с друзьями и близкими. Сам Новый год – не исключение. Кстати, 31 декабря звёзды будут особенно благосклонны к представителям знака. Для Водолеев этот день станет переломным моментом, когда начнутся перемены к лучшему.