"Алтайская топливная компания поставит в регион более 22 тыс. тонн угля на сумму почти 100 млн руб. Она подписала контракт с Минстроем Алтайского края, сообщается на сайте госзакупок.

Дочернее предприятие Кузбасской топливной компании выиграло два аукциона на поставку угля: на 54,7 млн руб. и 45 млн руб. Топливо пойдёт на формирование резервного запаса Алтая. Компания получит оплату в ближайшие 30 календарных дней после фактической доставки угля.

Заказчиками выступили семь муниципалитетов Алтайского края. Города и районы региона начнут получать твёрдое топливо с января 2022 года, заявка будет завершена до марта.

Ранее сообщалось, что из-за дефицита угля жители сёл Алтайского края незаконно пилят клёны и договариваются ночевать под одной крышей, чтобы не замёрзнуть. Сельчанам приходится мелко рубить сырую древесину, а в селе Самарка трое пожилых людей договорились временно жить в одном доме, который легче всего протопить.