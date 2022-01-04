Трамваи без кондукторов тестируют в Бийске

Бескондукторную систему оплаты тестируют в трамваях Бийска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Пока экспериментальный валидатор установили в одном трамвае, который идёт в Заречье. Устройство для оплаты расположено у первой двери, рядом с водителем. Пассажиру нужно приложить карту к валидатору, он снимет плату за проезд, а водитель выдаст билет", – сказано в сообщении.
В рамках эксперимента такие валидаторы установят ещё в четырех трамваях. Начнут распространение бескондукторных трамваев с маршрутов, на которых ездят меньше людей.
Пассажиры, у которых нет банковских карт, могут рассчитаться наличными с водителем.
Комментарии
Что экспериментального? В Барнауле тоже такие есть,где валидатор у вагоновожатого.
В Барнауле бескондукторная система привела к тому, что трамвай 3 стал ходить на 10 минут дольше. Это 20 минут в день и 7 часов 30 минут в месяц потерянного времини для рабочего человека. Будте вы прокляты, кто это придумал!
11:31, сам будь проклят!!!
4.01.2022 11:31
- гость -
Ты бы ещё в Новоалтайске себе работу нашёл. Или переедь ближе к работе,или работу у дома найди.
4.01.2022 11:31
- гость -
Даже страшно считать,сколько "рабочий человек" теряет времени в день,месяц,год,жизнь из-за того,что спит!!!!
11:47
Гость
Треть жизни.
Когда валидаторы начнут тестировать в маршрутках г.Барнаула?