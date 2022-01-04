Трамваи без кондукторов тестируют в Бийске

Бескондукторную систему оплаты тестируют в трамваях Бийска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Пока экспериментальный валидатор установили в одном трамвае, который идёт в Заречье. Устройство для оплаты расположено у первой двери, рядом с водителем. Пассажиру нужно приложить карту к валидатору, он снимет плату за проезд, а водитель выдаст билет", – сказано в сообщении.

В рамках эксперимента такие валидаторы установят ещё в четырех трамваях. Начнут распространение бескондукторных трамваев с маршрутов, на которых ездят меньше людей.

Пассажиры, у которых нет банковских карт, могут рассчитаться наличными с водителем.