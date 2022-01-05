В Алтайском крае охотник застрелил своего брата, перепутав его с зайцем

Житель Алтайского края на охоте выстрелил в собственного брата, перепутав его с зайцем. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией. По данным издания, выстрел оказался смертельным.
Трагедия произошла 3 января в Тальменском районе. 53-летний мужчина и его брат отправились поохотиться в лес неподалёку от Тальменки. По данным РЕН ТВ, они были местными жителями и работали на станции скорой помощи.
Утром охотники услышали шорох в кустах. Один мужчина остался на поляне, а второй решил подобраться поближе, чтобы "выкурить" зайца. В итоге всё завершилось трагедий. Охотник, оставшийся на поляне, среагировал на резкое движение и произвёл выстрел. Но попал он не в животное, а в голову собственному брату. Ранение оказалось смертельным.
По данным издания, следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Напомним, накануне инцидент со стрельбой произошёл и в Барнауле. Правда, стреляли из травматического пистолета. Таким образом мужчина прогнал бродячих собак, чтобы спасти от них женщину с ребёнком. Об этом горожанин сам рассказал в соцсетях и пожаловался, что теперь у него проблемы с законом. В полиции подчеркнули, что застали мужчину стреляющим по бутылкам во дворе многоэтажки, а потому отобрали пистолет.
Комментарии
Кто тут говорил, что кабана с лосем не перепутать?
В Тверской области мужчина случайно застрелил приятеля на охоте на лося. Мужчину убило рикошетом.
Голодные что ли? То на охоте убиваются, то на рыбалке тонут. Мужикам скучно дома сидеть. Вот не надо столько праздников.
Такого рода путаница стала проходить регулярно, и никто не озаботился растущей смертностью, как не заботятся гибелью людей на дорогах в авариях.
Тут не голод утоляют, а агрессию выпускают. Жизнь стала очень жесткой, много раздражения и агрессии.
Раньже эту энергию направляли на созидание, а теперь вот так .
На Второй косе в Бельмесях двое по пьяни по воронам стреляли, один резко встал перед другим со стульчика перед выстрелом...
Попал в голову.Какого роста был его брат?Двенадцать зайцев в высоту?Пиф-паф,ой-ой-ой...
раз два три четыре пять
вышел зайка погулять,
вдруг охотник выбегает, прямо в голову стреляет,
пиф паф ой ёй ёй, а застрелен братик твой
Пить меньше надо.