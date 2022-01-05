В Алтайском крае охотник застрелил своего брата, перепутав его с зайцем

Житель Алтайского края на охоте выстрелил в собственного брата, перепутав его с зайцем. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией. По данным издания, выстрел оказался смертельным.

Трагедия произошла 3 января в Тальменском районе. 53-летний мужчина и его брат отправились поохотиться в лес неподалёку от Тальменки. По данным РЕН ТВ, они были местными жителями и работали на станции скорой помощи.

Утром охотники услышали шорох в кустах. Один мужчина остался на поляне, а второй решил подобраться поближе, чтобы "выкурить" зайца. В итоге всё завершилось трагедий. Охотник, оставшийся на поляне, среагировал на резкое движение и произвёл выстрел. Но попал он не в животное, а в голову собственному брату. Ранение оказалось смертельным.

По данным издания, следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Напомним, накануне инцидент со стрельбой произошёл и в Барнауле. Правда, стреляли из травматического пистолета. Таким образом мужчина прогнал бродячих собак, чтобы спасти от них женщину с ребёнком. Об этом горожанин сам рассказал в соцсетях и пожаловался, что теперь у него проблемы с законом. В полиции подчеркнули, что застали мужчину стреляющим по бутылкам во дворе многоэтажки, а потому отобрали пистолет.