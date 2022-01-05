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Новости

В Алтайском крае охотник застрелил своего брата, перепутав его с зайцем

, ИА "Амител"
Попытка выманить зверя из кустов обернулась страшной трагедией
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Житель Алтайского края на охоте выстрелил в собственного брата, перепутав его с зайцем. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией. По данным издания, выстрел оказался смертельным.

Трагедия произошла 3 января в Тальменском районе. 53-летний мужчина и его брат отправились поохотиться в лес неподалёку от Тальменки. По данным РЕН ТВ, они были местными жителями и работали на станции скорой помощи.

Утром охотники услышали шорох в кустах. Один мужчина остался на поляне, а второй решил подобраться поближе, чтобы "выкурить" зайца. В итоге всё завершилось трагедий. Охотник, оставшийся на поляне, среагировал на резкое движение и произвёл выстрел. Но попал он не в животное, а в голову собственному брату. Ранение оказалось смертельным.

По данным издания, следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Напомним, накануне инцидент со стрельбой произошёл и в Барнауле. Правда, стреляли из травматического пистолета. Таким образом мужчина прогнал бродячих собак, чтобы спасти от них женщину с ребёнком. Об этом горожанин сам рассказал в соцсетях и пожаловался, что теперь у него проблемы с законом. В полиции подчеркнули, что застали мужчину стреляющим по бутылкам во дворе многоэтажки, а потому отобрали пистолет.

Автор:
Александр Соколов Корреспондент +73852594466

Комментарии

5.01.2022 09:13
- гость -

Кто тут говорил, что кабана с лосем не перепутать?

5.01.2022 09:24
- гость -

В Тверской области мужчина случайно застрелил приятеля на охоте на лося. Мужчину убило рикошетом.

5.01.2022 09:33
Гость

Голодные что ли? То на охоте убиваются, то на рыбалке тонут. Мужикам скучно дома сидеть. Вот не надо столько праздников.

5.01.2022 09:35
- гость -

Такого рода путаница стала проходить регулярно, и никто не озаботился растущей смертностью, как не заботятся гибелью людей на дорогах в авариях.

5.01.2022 09:43
- гость -

Тут не голод утоляют, а агрессию выпускают. Жизнь стала очень жесткой, много раздражения и агрессии.
Раньже эту энергию направляли на созидание, а теперь вот так .

5.01.2022 09:43
Filin

На Второй косе в Бельмесях двое по пьяни по воронам стреляли, один резко встал перед другим со стульчика перед выстрелом...

5.01.2022 09:46
- гость -

Попал в голову.Какого роста был его брат?Двенадцать зайцев в высоту?Пиф-паф,ой-ой-ой...

5.01.2022 09:48
- гость -

раз два три четыре пять
вышел зайка погулять,
вдруг охотник выбегает, прямо в голову стреляет,
пиф паф ой ёй ёй, а застрелен братик твой

5.01.2022 10:35
- гость -

Пить меньше надо.

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