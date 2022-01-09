Астероид сблизится с Землёй в 2095 году. В Роскосмосе рассказали, насколько он опасен

Институт прикладной математики РАН передал Роскосмосу информацию по небесным объектам, в том числе о новом астероиде, который в 2095 году сблизится с Землёй, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, полученные сведения свидетельствуют о том, что вероятность столкновения астероида Апофис с планетой "очень и очень мала".

"По предварительным расчётам, прогнозируется опасное сближение с Землёй 5 апреля 2095 года, а текущая вероятность столкновения составляет всего 0,02%", – подчеркнули в Роскосмосе.

Также отмечается, что ведомством получены сообщения об обнаружении нового астероида 2021 UL17, сближающегося с Землёй.

Отмечается, что в 2021 году Институт прикладной математики получил и передал госкорпорации 5797 измерений по 106 астероидам и 31 комете, в том числе по Апофису. 13 апреля 2029 года астероид Апофис приблизится к Земле на расстояние 38,4 тысячи километров. Энергия, которая может высвободиться при столкновении космического тела c поверхностью планеты, составит 1717 мегатонн, что в 30 раз больше энергии, выделившейся при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, которая была испытана в 1961 году.