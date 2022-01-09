На Алтае построят дорогу до горы Глухариная за 1,7 миллиарда рублей.

Автодорогу между туркластером "Белокуриха горная" (ранее – "Белокуриха-2") и горнолыжным курортом "Гора Глухариная" построят в 2023 году в Алтайском крае, сообщили в "Алтайавтодоре". Деньги на строительство объекта, около 1,7 миллиарда рублей, возьмут из суммы кредита, который Алтайскому краю дали в правительстве РФ под 3% годовых. Общая протяжённость дороги составит около двух километров.

Гора Глухариная находится на высоте 950 м над уровнем моря с перепадом спуска 300 метров до нижней точки, который позволит проводить здесь соревнования по слалому и слалому-гиганту.

Ранее в Белокурихе начали строить дорогу до горнолыжного комплекса на горе Мишина. Длина трассы, работы на которой начались в 2020 году, составит 2,6 км. Стоимость строительства дороги к "Мишиной горе" составит более 480 млн рублей, 410 млн из которых – деньги из федерального бюджета. Их выделили в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма".