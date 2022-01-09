Автодорогу между туркластером "Белокуриха горная" (ранее – "Белокуриха-2") и горнолыжным курортом "Гора Глухариная" построят в 2023 году в Алтайском крае, сообщили в "Алтайавтодоре". Деньги на строительство объекта, около 1,7 миллиарда рублей, возьмут из суммы кредита, который Алтайскому краю дали в правительстве РФ под 3% годовых. Общая протяжённость дороги составит около двух километров.
Гора Глухариная находится на высоте 950 м над уровнем моря с перепадом спуска 300 метров до нижней точки, который позволит проводить здесь соревнования по слалому и слалому-гиганту.
Ранее в Белокурихе начали строить дорогу до горнолыжного комплекса на горе Мишина. Длина трассы, работы на которой начались в 2020 году, составит 2,6 км. Стоимость строительства дороги к "Мишиной горе" составит более 480 млн рублей, 410 млн из которых – деньги из федерального бюджета. Их выделили в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма".
Комментарии
Кто будет кредит двухмиллиардный возвращать? Томенко? Или нам придётся? А, может быть, вернут просто горой Глухариной?
2.6 км дороги за 480 миллионов рублей и следом 2 км дороги за 1.7 лярда
а в чем причина такой дороговизны новой дороги?
разворуют?
9.01.2022 16:46
- гость -
Ну нужно полагать в сложности маршрута
Горно Алтайска -Сугул- Артыбаш. 40 км,около сотни трубоперездов, разборка скал. 150 миллионов.
Это ужас . Где такое может быть.
9.01.2022 17:17
- гость -
Горно Алтайска -Сугул- Артыбаш.
Телецкий тракт был еще с советских времен со всеми трубопереездами. И автобусы по нему ходили.
1 метр дороги-850 000 рублей. Недорого!?
Это сколько любителей горных лыж должно туда съездить,чтобы дорога "отбилась"!
Что-то очень много едоков собралось с ножами вокруг этого кредита. Сдаётся- ни одного объекта не построят.
На Алтае построят дорогу до горы Глухариная за 1,7 миллиарда рублей.
Хочется верить,что не на повышение зарплаты и премии.
Наверно,это решение приведет к улучшению жизни населения края,росту благосостояния населения, развитию региона? Это,наверно,сейчас самое необходимое для края?
Ведь сумма -то немаленькая....
Хочется верить,что всё просчитали,и сумма не вырастет со временем)))
Хочется верить,что всё просчитали,и сумма не вырастет со временем)))
Может и не вырастет. Просто не хватит метров на 500.
Объекты на горе будут все частные. Частники будут получать прибыль. Платить не большой налог с каких-то лыжников, которые туда возможно поедут в непонятном количестве. А дорога за государственный счет? Тогда частники и должны возвращать кредит под 3%. А получается частный бизнес за государственный счет.