Пресс-секретарь главы Алтая похвалил новый фильм о конце света с ДиКаприо

Пресс-секретарь главы республики Алтай Михаил Максимов похвалил новый фильм студии Netflix о конце света "Не смотрите наверх", где в главных ролях сыграли Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип. По сюжету фильма, на Землю летит огромная комета, но американские власти не спешат уничтожать космический объект ради своей выгоды. По мнению Михаила Максимова, каждый день, как в фильме, на человечества летят кометы. Информационные.

"Одни сообщают о чудо-женщинах – молодых и не очень, исполняющих любые желания за несколько тысяч деревянных и дающих интервью экс-кандидатам в президенты. Другие вещают, что вакцинация бесполезна, а коронавирус – вообще чуть ли не выдумка. Третьи смотрят на события в соседнем государстве, пишут что "молодцы, гражданское общество, отстояли права" и их не смущают обезглавленные трупы людей на улицах, мародёрство, бардак в городах/стране и огромный финансовый ущерб", – написал Максимов на своей странице в социальных сетях.

По словам пресс-секретаря главы Республики Алтай, "Не смотрите наверх" – бесконечная сатира и безусловный шедевр.

"Обитателям тиктоков и других популярных ныне соцсетей вряд ли это поможет, но почему хотя бы тут не посмеяться над собой и не задуматься: а где, собственно, начинается и кончается правда?" – заключил Максимов.

Отметим, лента "Не смотрите наверх" вышла для подписчиков Netflix в конце 2021 года. На Западе картину встретили холодно, а российские зрители, наоборот, хвалят сюжет фильма.