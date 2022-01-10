Поставки угля в Алтайский край из Казахстана продолжаются в штатном режиме

Поставки угля в Алтайский край с территории Казахстана продолжаются в штатном режиме Об этом сегодня сообщил министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев, сообщает пресс-служба региональных властей.

Всего с начала января с угольного месторождения Каражира для нужд теплоснабжающего предприятия Локтевского района отгружено 700 тонн угля. Сейчас в пути находится еще 25 вагонов объемом 1400 тонн угля, из которых 350 тонн предназначено для продажи населению.

Напомним, 6 января президент России Владимир Путин поручил правительствам РФ и Алтайского края до 10 января обеспечить углём производителей тепловой энергии и жителей региона на зиму 2022 года. Ответственными за обеспечение теплом жителей Алтайского края назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава региона Виктор Томенко.

Позднее в правительстве региона заявили, что основным и сложным этапом при реализации поручения будет поиск путей и возможностей удешевления угля.