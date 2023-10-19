Появились подробности ДТП на трамвайной остановке в центре Барнаула

Авария случилась там же, где неделю назад пьяный водитель сбил двух человек

19 октября 2023, 10:18, ИА Амител

Фото очевидца / amic.ru

В Госавтоинспекции Барнаула поделились подробностями ДТП на Красноармейском проспекте, где утром 19 октября водитель легковушки снес ограждение на трамвайной остановке напротив ТЦ "Первомайский".

Авария случилась на том же месте, где 11 октября пьяный водитель снес ограждение и сбил 22-летнюю девушку и 18-летнего парня, которые ждали трамвай. Тогда девушку госпитализировали, молодому человеку помощь оказали на месте. Автомобилиста позднее арестовали на два месяца. А 18-го числа на месте происшествия восстанавливали забор.

19 октября в 07:12 водитель Nissan Almera не справился с управлением и врезался в новое ограждение. В результате произошедшего 70-летний автомобилист пострадал – его доставили горбольницу № 1 для оказания медпомощи, но госпитализация ему не понадобилась. Полицейские проводят проверку.