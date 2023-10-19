Появились подробности ДТП на трамвайной остановке в центре Барнаула
Авария случилась там же, где неделю назад пьяный водитель сбил двух человек
19 октября 2023, 10:18, ИА Амител
В Госавтоинспекции Барнаула поделились подробностями ДТП на Красноармейском проспекте, где утром 19 октября водитель легковушки снес ограждение на трамвайной остановке напротив ТЦ "Первомайский".
Авария случилась на том же месте, где 11 октября пьяный водитель снес ограждение и сбил 22-летнюю девушку и 18-летнего парня, которые ждали трамвай. Тогда девушку госпитализировали, молодому человеку помощь оказали на месте. Автомобилиста позднее арестовали на два месяца. А 18-го числа на месте происшествия восстанавливали забор.
19 октября в 07:12 водитель Nissan Almera не справился с управлением и врезался в новое ограждение. В результате произошедшего 70-летний автомобилист пострадал – его доставили горбольницу № 1 для оказания медпомощи, но госпитализация ему не понадобилась. Полицейские проводят проверку.
10:25:39 19-10-2023
Зачем в 70 лет садиться за руль? Необходимо законом ограничить возраст водителей. Нижний порог есть - нужен и верхний.
11:20:27 19-10-2023
Гость (10:25:39 19-10-2023) Зачем в 70 лет садиться за руль? Необходимо законом ограничи... Доживи до 70 поймешь зачем.
11:24:55 19-10-2023
Гость (11:20:27 19-10-2023) Доживи до 70 поймешь зачем.... не.. не доживет
11:30:52 19-10-2023
Гость (11:24:55 19-10-2023) не.. не доживет ... ""Вишь ты", сказал один другому, "вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось в Москву, или не доедет?" -- "Доедет", отвечал другой. "А в Казань-то, я думаю, не доедет?" -- "В Казань не доедет", отвечал другой. -- Этим разговор и кончился." (с)
16:43:10 19-10-2023
Гость (10:25:39 19-10-2023) Зачем в 70 лет садиться за руль? Необходимо законом ограничи... я тоже считаю пожилых водителей потенциальными убийцами и хотелось бы услышать аргументы от минусующих. может я чего не знаю и медицина давно решила вопросы заметного снижения зрения, внимания, скорости мышления и реакции после 50 лет?
17:24:39 19-10-2023
Элен без ребят (16:43:10 19-10-2023) я тоже считаю пожилых водителей потенциальными убийцами и хо... Так это пенсы водители и минусят))) им в пробках делать нечего
17:22:25 19-10-2023
Гость (10:25:39 19-10-2023) Зачем в 70 лет садиться за руль? Необходимо законом ограничи... Всё верно. Верхний порог допуска за руль по возрасту необходим. Пусть в ОТ или в такси или с личным водителем ездят все кто до 25 лет и например с 65. У одних спермотоксикоз в голове у других слабоумие уже или инфаркты инсульты. Мало того что пенс водитель сам сковырнется так ещё и несколько жизней других людей унесет.
10:34:46 19-10-2023
Может тоже стало плохо. Версия уже отработана. А если двоим в одном месте стало плохо, это аномалия, несчастный случай, никто не виноват
11:57:27 19-10-2023
Гость (10:34:46 19-10-2023) Может тоже стало плохо. Версия уже отработана. А если двоим ... А инопланетяне там замечены не были?
13:02:02 19-10-2023
Гость (11:57:27 19-10-2023) А инопланетяне там замечены не были?... Нет, нас там не было
13:56:41 19-10-2023
Гость (13:02:02 19-10-2023) Нет, нас там не было... Алиби есть?
14:28:35 19-10-2023
Гость (13:56:41 19-10-2023) Алиби есть?... Подайте заявку в главную канцелярию звездной системы QHR83595Z на их государственном языке в 1381 экземпляре за подписью полного состава своего планетного правительства и всего через 72 года получите ответ с подтверждением алиби.
10:40:53 19-10-2023
Мясников в 70 лет подтягивается 8 раз за один подход. Отдельные толстяки в 35 так не смогут. От человека зависит
16:19:09 19-10-2023
Гость (10:40:53 19-10-2023) Мясников в 70 лет подтягивается 8 раз за один подход. Отдель... Значительно старше Мясникова, но подтягиваюсь не меньше 15-17 раз. Кстати, из круга моего общения такого же возраста, все подтягиваются больше 10 раз. Так что ваш Мясников ни разу не пример для нас. Т.к. другое поколение, равно, как и образ жизни.
16:45:09 19-10-2023
Гость (10:40:53 19-10-2023) Мясников в 70 лет подтягивается 8 раз за один подход. Отдель... и много у нас таких как Мясников?
17:28:33 19-10-2023
Гость (10:40:53 19-10-2023) Мясников в 70 лет подтягивается 8 раз за один подход. Отдель... И? Это как то исключает все возрастные заболевания? Может хотя бы про среднюю продолжительность жизни вспомните?) Цифры вспомнили?) Выводы никакие не напрашиваются?)так что лет 65 верхний порог) а потом такси или ОТ) или гордость не позволит пересесть она ОТ)
09:08:27 20-10-2023
Гость (17:28:33 19-10-2023) И? Это как то исключает все возрастные заболевания? Может х... ОК, такси комфорт, но только за ВАШ счет!
10:46:10 19-10-2023
Если там так спланирована дорога, то это всё ожидаемо.Рано или поздно.Остановка ,вообще не отвечает никакой критике и безопасности.Не знаю ,почему ещё не завели уголовное дело на инициаторов такой планировки,а надо бы.
10:55:18 19-10-2023
Уберите эту остановку. Дойти до Сити-цента - 150 метров! Здоровее будем.
11:36:24 19-10-2023
Гость (10:55:18 19-10-2023) Уберите эту остановку. Дойти до Сити-цента - 150 метров! Здо... И переходы, переходы еще нужно убрать. Пройдете лишний километр, не развалитесь. А может, лучше запретить личные авто?) Мы же так хотим в прекрасное прошлое, ну или на крайний случай в СССР. А тогда личных автомобилей были единицы. (Кстати, эта остановка вообще-то была не там, ее сдвинули в сторону Колизея не так и давно. Давайте для равновесия снесем здание, построенное Ракшиным, и вернем ее на место. Так будет еще лучше.)
11:46:06 19-10-2023
Гость (11:36:24 19-10-2023) И переходы, переходы еще нужно убрать. Пройдете лишний кило... Ой, сорри) Трамвайная была там, где она есть. Это автобусную переносили. Извиняюсь.
11:43:11 19-10-2023
Гость (10:55:18 19-10-2023) Уберите эту остановку. Дойти до Сити-цента - 150 метров! Здо... Действительно. Сделали же расстояние между остановками на Молодежной и пл.Октября (по Ленина) почти 1 км вопреки нормам и ничего.
16:50:55 19-10-2023
Гость (11:43:11 19-10-2023) Действительно. Сделали же расстояние между остановками на Мо... я живу как раз между этих остановок и прекрасно знаю, как мои старенькие соседи к этому относятся. некоторые даже до поликлиники не могут доехать, тк тяжело дойти до остановки. так что это вам ничего, а другим очень даже чего.
14:36:34 19-10-2023
Гость (10:55:18 19-10-2023) Уберите эту остановку. Дойти до Сити-цента - 150 метров! Здо... Так а дальше там еще одна такая же остановка на Сельхозинституте
10:58:46 19-10-2023
там сужение дороги сильное , предупредительных знаков у сужении нет, машина справа едет по своей полосе и у тебя выбор минимален.
20:23:50 19-10-2023
Антон (10:58:46 19-10-2023) там сужение дороги сильное , предупредительных знаков у суже... Если нет возможности взять правее, можно притормозить. Видимо, гражданин пролетал светофор на жёлтый, поэтому и не успел. Но это его трудности, пусть теперь сперва остановку восстановит, а уж потом машинку свою.
13:47:28 19-10-2023
И расширить некуда, ТЦ Первомайский воткнули ближе , чем стоял кинотеатр
16:10:50 19-10-2023
Гость (13:47:28 19-10-2023) И расширить некуда, ТЦ Первомайский воткнули ближе , чем сто... Да есть там куда расширить! Не так ведь много надо 30-40см и будет на порядок безопаснее!
14:52:30 19-10-2023
Вообще нафиг закрыть третью полосу на Красноармейке в районе этих остановок. Тем более, что там много пассажиров, в основном студенты и школьники, рядом много учебных заведений и общежитий.
15:05:48 19-10-2023
Гость (14:52:30 19-10-2023) Вообще нафиг закрыть третью полосу на Красноармейке в районе... Оставить 2 полосы, и хватит. Лучше постоять чуток в пробке, зато целее будут и пассажиры, и водители, не говоря уж об автомобилях и оградке...
17:00:05 19-10-2023
Место "намоленным" стало))