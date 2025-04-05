52-летний Эминем стал дедушкой

Внука назвали в честь рэпера

05 апреля 2025, 22:31, ИА Амител

Рэпер Эминем / Источник фото: AP/TASS

Американский рэпер Эминем впервые стал дедушкой, сообщает Independent.

Его 28-летняя дочь Хейли Джейд Скотт родила 14 марта. Малыша назвали Эллиот Маршалл Макклинток. Тем самым второе имя ребенка перекликается с настоящим именем 52-летнего дедушки – Маршалл Брюс Мэтерс III.

Хейли родилась 25 декабря 1995 года, окончила Университет Мичигана. В 2022 году запустила подкаст Just a Little Shady (270 тысяч подписчиков на YouTube) и представила одноименную коллекцию одежды.

В конце 2024 года мать Эминема умерла из-за рака легких. Ей было 69 лет.