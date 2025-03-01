53-летний Илон Маск стал отцом в четырнадцатый раз

Об этом сообщила возлюбленная бизнесмена и топ-менеджер его компании Neuralink Шивон Зилис

01 марта 2025, 15:59, ИА Амител

Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher

Топ-менеджер компании Neuralink Шивон Зилис родила четвертого ребенка от миллиардера Илона Маска. Об этом она объявила в соцсети X.

Маск ответил на ее пост смайликом в виде сердца.

Тем самым бизнесмен стал отцом в четырнадцатый раз, пишет The Independent.

В конце февраля Илон Маск занял первое место в рейтинге супермиллиардеров. Его состояние оценили в 419,4 млрд долларов.