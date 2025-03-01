53-летний Илон Маск стал отцом в четырнадцатый раз
Об этом сообщила возлюбленная бизнесмена и топ-менеджер его компании Neuralink Шивон Зилис
01 марта 2025, 15:59, ИА Амител
Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher
Топ-менеджер компании Neuralink Шивон Зилис родила четвертого ребенка от миллиардера Илона Маска. Об этом она объявила в соцсети X.
Маск ответил на ее пост смайликом в виде сердца.
Тем самым бизнесмен стал отцом в четырнадцатый раз, пишет The Independent.
В конце февраля Илон Маск занял первое место в рейтинге супермиллиардеров. Его состояние оценили в 419,4 млрд долларов.
16:55:47 01-03-2025
И где ее фото?
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как это относится к Алтаю? тем более что родила она мес. назад
21:22:24 01-03-2025
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Завирается.
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Обессиленный беспорядочными половыми сношениям,идеями о вакуумном поезде и полетами на Марс, он мечтает о переселении элиты планеты Земля на другую планету,где бы их не съели маленькие динозаврики.