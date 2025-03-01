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53-летний Илон Маск стал отцом в четырнадцатый раз

Об этом сообщила возлюбленная бизнесмена и топ-менеджер его компании Neuralink Шивон Зилис

01 марта 2025, 15:59, ИА Амител

Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher
Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher

Топ-менеджер компании Neuralink Шивон Зилис родила четвертого ребенка от миллиардера Илона Маска. Об этом она объявила в соцсети X.

Маск ответил на ее пост смайликом в виде сердца.

Тем самым бизнесмен стал отцом в четырнадцатый раз, пишет The Independent.

В конце февраля Илон Маск занял первое место в рейтинге супермиллиардеров. Его состояние оценили в 419,4 млрд долларов.

Илон Маск Многодетные семьи

Комментарии 7

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Гость

16:55:47 01-03-2025

И где ее фото?

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Гость

21:21:45 01-03-2025

как это относится к Алтаю? тем более что родила она мес. назад

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Гость

21:22:24 01-03-2025

Недоумки и хапуги плодятся, как кролики...

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Гость

22:15:04 01-03-2025

Гость (21:22:24 01-03-2025) Недоумки и хапуги плодятся, как кролики...... Себя в зеркале увидел? Первую свою часть

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Виктор

01:51:33 02-03-2025

Гость (21:22:24 01-03-2025) Недоумки и хапуги плодятся, как кролики...... Сколько зла у вас. Президент Путин защититься о демографии страны, а вы, нет чтобы порадоваться. Слава за такую семью.

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Musik

22:49:10 01-03-2025

Завирается.

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Гость

22:58:12 01-03-2025

Обессиленный беспорядочными половыми сношениям,идеями о вакуумном поезде и полетами на Марс, он мечтает о переселении элиты планеты Земля на другую планету,где бы их не съели маленькие динозаврики.

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