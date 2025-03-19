563 нарушения нашли на гидротехнических сооружениях Алтайского края в 2024 году

В 2025-м проверка гидротехнических сооружений региона уже идет

19 марта 2025, 12:40, ИА Амител

Река Обь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

563 нарушения безопасности выявило Сибирское управление Ростехнадзора на 60 гидротехнических сооружениях (ГТС), где появились новые собственники. В результате в отношении них были приняты меры прокурорского реагирования. Об этом рассказал заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Виктор Бродт на выездном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Алтайском крае 18 марта.

По словам Бродта, в преддверии паводка в 2025 году Ростехнадзор планирует проверить 23 гидротехнических сооружения в девяти муниципалитетах. При этом уже сейчас проверяющие выявили обрушение берегоукрепления подпорной стенки правого берега реки Барнаулки. Бродт попросил власти обратить на это внимание. Также он упомянул ограждающую дамбу на реке Тальменке, которая "не обеспечивает защиту населения и территории от наводнения", и ГТС Шипуновского водохранилища на реке Клепечихе. По его словам, это представляет угрозу при прохождении паводка в 2025 году. Объем водохранилища 6,5 млн кубометров, и вероятный ущерб при аварии составит 36 млн рублей.

Замглавы Минприроды Алтайского края Марина Бокий на заседании также сообщила, что для подготовки к паводку главам округов и районов края министерство рекомендовало обследовать гидротехнические сооружения и выполнить работы по снижению уровня воды в прудах и водохранилищах до минимального, рассказала Бокий. С 14 марта по 4 апреля рабочая группа, состоящая из представителей разных ведомств, обследует 265 наиболее опасных гидротехнических сооружений в 15 районах края.

"Правительство Алтайского края в 2023 и 2024 годах выделило муниципалитетам из краевого бюджета 40,7 миллиона рублей на проведение работ по расчету размера вероятного вреда в результате аварии на 69 гидротехнических сооружениях, находящихся в муниципальной собственности. Проведены работы по расчету вероятного вреда для 60 таких сооружений. По девяти сооружениям работы продолжаются", – отметила она.

Сейчас в крае числится 172 гидротехнических сооружения (ГТС). В том числе 16 находятся в федеральной собственности, четыре – в краевой, 116 – в муниципальной и 40 – в частной собственности. При этом в результате определения собственников бесхозяйных гидротехнических сооружений количество бесхозяйных объектов сократилось с 134 до двух, сообщила Бокий.