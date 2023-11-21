60 тысяч пар валенок в год. Как на Алтае работает последнее пимокатное предприятие

Продажи валенок в России в последние месяцы сильно выросли

21 ноября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: "Родинские валенки"

Онлайн-продажи валенок в России за последние несколько месяцев выросли на 370%. Причем цены на них остаются стабильными, о чем говорят данные системы маркировки "Честный знак". В общей сложности за девять месяцев 2023 года в России было произведено 670 тысяч пар валенок. Одной из причин увеличения их производства некоторые эксперты называют уход иностранных брендов обуви. А октябрь и ноябрь всегда – месяцы традиционно большого спроса на валенки.

Радиостанция "Бизнес ФМ Барнаул" решила выяснить, увеличились ли продажи валенок, произведенных в Алтайском крае. Оказалось, что в регионе осталось единственное предприятие по производству шерстяной обуви – работает оно в селе Родино. Уже 35 лет там делают валенки старинным дедовским способом: вручную, используя при производстве только шерсть, воду и мыло. На предприятии работает 55 человек и это единственное производство в районе.

Продукцию делают круглогодично и к сезону она отлично распродается. Как рассказал один из руководителей пимокатной фабрики, на сайте компании обувь продают, но мало. Большую часть покупают в розницу: в офлайн-магазине предприятия или оптом на производстве. Преимущественно за валенками приезжают представители торговых точек Новосибирска, Томска, Омска, Бийска.

При этом увеличения выпуска валенок на фабрике не подтвердили – 60 тысяч пар в год там производят традиционно. Руководители отметили, что могли бы делать больше и увеличивать продажи в Сети, однако рабочей силы не хватает. К тому же процесс валяния – непростой: от людей требуется терпение и обучение.

Сейчас конкурентов у родинцев в Алтайском крае нет, хотя раньше пимокатен было очень много. В целом по России лидерами по продаже валенок к этом году являются Ярославская и Нижегородская области, а также Татарстан.

По данным сайта системы маркировки "Честный знак", 86% продаж в этом году пришлось на розничные каналы, но, как и везде, наблюдается переход к существенному "перетеканию" продаж в онлайн. Что касается цен на валенки, то они пока стабильны. Выросший осенью спрос на эту обувь не привел к увеличению стоимости – средняя цена за пару составляет 1300 рублей.