60 тысяч пар валенок в год. Как на Алтае работает последнее пимокатное предприятие
Продажи валенок в России в последние месяцы сильно выросли
21 ноября 2023, 07:01, ИА Амител
Онлайн-продажи валенок в России за последние несколько месяцев выросли на 370%. Причем цены на них остаются стабильными, о чем говорят данные системы маркировки "Честный знак". В общей сложности за девять месяцев 2023 года в России было произведено 670 тысяч пар валенок. Одной из причин увеличения их производства некоторые эксперты называют уход иностранных брендов обуви. А октябрь и ноябрь всегда – месяцы традиционно большого спроса на валенки.
Радиостанция "Бизнес ФМ Барнаул" решила выяснить, увеличились ли продажи валенок, произведенных в Алтайском крае. Оказалось, что в регионе осталось единственное предприятие по производству шерстяной обуви – работает оно в селе Родино. Уже 35 лет там делают валенки старинным дедовским способом: вручную, используя при производстве только шерсть, воду и мыло. На предприятии работает 55 человек и это единственное производство в районе.
Продукцию делают круглогодично и к сезону она отлично распродается. Как рассказал один из руководителей пимокатной фабрики, на сайте компании обувь продают, но мало. Большую часть покупают в розницу: в офлайн-магазине предприятия или оптом на производстве. Преимущественно за валенками приезжают представители торговых точек Новосибирска, Томска, Омска, Бийска.
При этом увеличения выпуска валенок на фабрике не подтвердили – 60 тысяч пар в год там производят традиционно. Руководители отметили, что могли бы делать больше и увеличивать продажи в Сети, однако рабочей силы не хватает. К тому же процесс валяния – непростой: от людей требуется терпение и обучение.
Сейчас конкурентов у родинцев в Алтайском крае нет, хотя раньше пимокатен было очень много. В целом по России лидерами по продаже валенок к этом году являются Ярославская и Нижегородская области, а также Татарстан.
По данным сайта системы маркировки "Честный знак", 86% продаж в этом году пришлось на розничные каналы, но, как и везде, наблюдается переход к существенному "перетеканию" продаж в онлайн. Что касается цен на валенки, то они пока стабильны. Выросший осенью спрос на эту обувь не привел к увеличению стоимости – средняя цена за пару составляет 1300 рублей.
08:30:03 21-11-2023
Прошу пардону, а как же Мамонтовские валенки?
09:19:48 21-11-2023
Гость (08:30:03 21-11-2023) Прошу пардону, а как же Мамонтовские валенки?... В мамонтово нет предприятия уже более трех лет
09:42:15 21-11-2023
Подскадите, где можно лапти купить?
14:08:58 21-11-2023
Да, в России 21 века единственное производство в районе - производство валенок!! Прям экономический прорыв (((. А при СССР наверняка работали местные заводы по переработке сельхозпродукции, консервные, комбикормов, фермы всякие.
14:38:49 21-11-2023
Самые качественные и анатомически правильные валенки производились в Залесовском районе. А на фото что, стаканы какие-то на адский взъем ноги.