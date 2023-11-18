Кубизм по-барнаульски: как фабрика детской игрушки устояла в санкциях и идет на Китай
Барнаульская компания работает под санкциями уже 10 лет и не сдается
18 ноября 2023, 07:45, ИА Амител
Десять лет назад барнаульская Фабрика детской игрушки изготавливала всего семь однотипных товарных позиций из фанеры. Это были детские напольные конструкторы. А сегодня она производит уже около 1000 видов игрушек из дерева и листовых древесных материалов. И все это время, по словам директора Игоря Санкина, фабрика работает в условиях разных ограничений. Но научилась приспосабливаться к трудностям. Как – в нашем материале.
10 лет жизни под санкциями
Компания появилась 10 лет назад. И почти сразу же выживать ей пришлось в условиях санкций, говорит Санкин.
"В конце 13-го года фабрика зарегистрировалась, а в 14-м к нам отошел Крым. Так что мы уже 10 лет развиваемся под условиями санкций. Последние санкции мы получили в начале СВО, когда перекрыли дорогу в интернет-магазин Eksi. В прошлом году в сентябре у нас остановились поставки. Поскольку мы работаем все-таки с бюджетными организациями, мы стали на какое-то время неинтересны. В тот период были напуганы ситуацией. Опасались: вдруг придется и закрыться. И с прошлого года мы просто ведем переформат предприятия", – рассказывает Игорь Санкин.В частности, невостребованные игрушки сняли с производства, а на ходовую продукцию на фабрике обновили технологии, чтобы выпускать ее быстрее и не потерять в качестве.
Решают вопрос и с кадрами: к примеру, проектировщики стали работать на удаленке: в Калининграде, в Архангельске. А чтобы сохранить сотрудников в условиях инфляции, им поднимают зарплаты и вводят премии.
Какие игрушки самые популярные?
Всегда пользуется спросом, говорит Игорь Санкин, простой кубик. И не зря: эта вроде бы незамысловатая игрушка развивает моторику, пространственное мышление и фантазию ребенка. Она подходит и для малышей с ограниченными возможностями здоровья. А несколько лет назад наши барнаульские кубики попали в рейтинг "100 лучших игрушек столетия".
Очень востребованы у покупателей бизиборды: это деревянные доски с кнопками, дверцами, замочками и другими тактильными элементами. Больше всего запрос бизибордов – на патриотическую тему. Причем эти игрушки фабрика поставляет в новые регионы России, в частности, в Луганск.
"Патриотика сейчас очень важна для России. Тем более мы в рамках гуманитарной помощи поставляем продукцию в Луганск. Вот у нас уже ушел один груз. Готовим второй груз, который пойдет в конце ноября – начале декабря. И там первое, что они прямо попросили, – продукцию на патриотическую тему", – рассказывает руководитель компании.В числе такой продукции, например, сборник российских праздников, традиционная русская изба с матрешками, игрушки по теме башкирской и татарской культур: ведь барнаульские игрушки отправляют по всем регионам страны.
До санкций продукцию барнаульской фабрики начинали поставлять во Францию, Германию, Казахстан.
Впрочем, и в сегодняшних непростых условиях руководитель фабрики от перспективы экспорта не отказывается. Однако пока не раскрывает всех карт на будущее. Но тем не менее Игорь Санкин сообщил, что предприятие движется в сторону малых форм интерьера. Планирует начать работать с пластмассой и даже – выходить на китайский рынок.
14:55:36 18-11-2023
молодцы,работают,а не ноют