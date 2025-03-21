600 новых квартир. Строительство трех ЖК стартовало в Барнауле в марте

Все проекты были представлены на градсовете в 2024 году

21 марта 2025, 08:00, ИА Амител

Проект дома на ул. Приречной, 12 / Фото: "Мастерская Золотова"

В марте барнаульские застройщики вышли на рынок с тремя проектами. Два комплекса начали возводить в центре города, еще один "вырастет" на Павловском тракте, недалеко от аэропорта. Строительство домов, согласно информации "Дом.рф", растянется на два-три года.

"Оживший" долгострой

Проект ЖК на ул. Димитрова, 150 / Фото: мастерская "Структура"

На ул. Димитрова, 150, начали возводить ЖК на 87 квартир площадью от 29,4 до 75,2 квадратного метра. В здании предусмотрен подземный паркинг на 27 машино-мест, офисные помещения. Во дворе ЖК появятся площадки для игр детей, хозяйственных целей. Отдельно выделена зона отдыха с барбекю.

В октябре 2024 года эскизы здания представили на градсовете, а в феврале 2025-го проект получил одобрение стройэкспертизы. Возводить ЖК будет компания "Т-Строй". Интересно, что участок долгие годы был заброшен: фирма "Стройгаз" около десяти лет назад начала возводить на площадке 16-этажный ЖК, но вскоре обанкротилась. Проект заморозили, успев построить лишь один этаж, а участок несколько раз перепродавали.

Согласно информации "Дом.рф", завершить строительство ЖК девелопер планирует в первом квартале 2028 года.

Преображающийся угол

Проект дома на ул. Приречной, 12 / Фото: "Мастерская Золотова"

Четырехэтажный Г-образный ЖК на 30 квартир возводят на ул. Приречной, рядом с новым сквером, где установлен памятный знак художнику Николаю Рериху. В здании предусмотрено 28 квартир площадью от 39,9 до 129,1 квадратного метра. При презентации проекта на градсовете в августе 2024 года архитекторы заявили, что под домом будет паркинг на 42 машино-места. Однако, по информации "Дом.рф", подземной парковки не предусмотрено, семь машино-мест разместят на участке.

Здание возведут по железобетонной технологии, стены облицуют керамическим кирпичом, натуральным камнем или керамической плиткой. Территория дома будет полностью закрытой и огорожена высоким забором. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2027 года.

Кстати, рядом с домом планируют построить трехэтажное административно здание. У него предусмотрены полуподземная и наземная парковки на первом этаже, три рабочих этажа со свободной планировкой.

Застраиваемая окраина

Проект ЖК на ул. Мельникова, 3 / Фото: "Мастерская Золотова" и ПК "Планета"

Комплекс, состоящий из двух десятиэтажных панельных корпусов, строят на ул. Анатолия Мельникова. Объект презентовали на градсовете летом 2024 года. Согласно данным "Дом.рф", в двух домах будет 256 квартир площадью от 33 до 69,8 кв. м. Для каждого дома предусмотрено более 100 парковочных мест.

Между домами выделена зона двора, исключающая въезд транспорта, но доступная для спецтехники. Завершить строительство многоэтажек девелопер должен во втором квартале 2028 года.

Сейчас в квартале на пересечении Павловского тракта и ул. Просторной возводят три комплекса из семи домов. Также в планах строительство ЖК из шести корпусов.