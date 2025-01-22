Шесть с половиной тысяч работников ищут промышленные предприятия Алтайского края

В регионе сохраняется спрос на высококвалифицированных рабочих

22 января 2025, 07:00, ИА Амител

Рабочие на барнаульском заводе/ Фото: amic.ru

Промышленные предприятия Алтайского края на 20 января 2025 года заявили в органы службы занятости шесть с половиной тысяч вакансий. Об этом рассказала начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура на онлайн-конференции 21 января 2025 года.

По словам Капуры, больше всего вакансий в регионе сейчас на заводе "Барнаултрансмаш", в филиале ПАО "Россети Сибирь" – "Алтайэнерго", на Бийском олеумном заводе, в АО "БТК Групп", в ООО "Сибэнергомаш – БКЗ", в ООО "Холод" и на других предприятиях края.

"Сохраняется большой спрос на высококвалифицированных рабочих. Это станочники, наладчики, токари, слесари, электромонтеры, швеи и другие работники. Востребованы инженерно-технические кадры, руководители подразделений и другие специалисты", – отметила она.

Капура добавила, что вакансии от работодателей региона размещены на Единой цифровой платформе "Работа России" .

Напомним, что по итогам трех кварталов 2024 года алтайские предприятия суммарно выпустили в денежном выражении на 22% больше продукции, чем в 2023-м. Также индекс промышленного производства за десять месяцев прибавил почти 6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.