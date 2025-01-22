Шесть с половиной тысяч работников ищут промышленные предприятия Алтайского края
В регионе сохраняется спрос на высококвалифицированных рабочих
22 января 2025, 07:00, ИА Амител
Промышленные предприятия Алтайского края на 20 января 2025 года заявили в органы службы занятости шесть с половиной тысяч вакансий. Об этом рассказала начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура на онлайн-конференции 21 января 2025 года.
По словам Капуры, больше всего вакансий в регионе сейчас на заводе "Барнаултрансмаш", в филиале ПАО "Россети Сибирь" – "Алтайэнерго", на Бийском олеумном заводе, в АО "БТК Групп", в ООО "Сибэнергомаш – БКЗ", в ООО "Холод" и на других предприятиях края.
"Сохраняется большой спрос на высококвалифицированных рабочих. Это станочники, наладчики, токари, слесари, электромонтеры, швеи и другие работники. Востребованы инженерно-технические кадры, руководители подразделений и другие специалисты", – отметила она.
Капура добавила, что вакансии от работодателей региона размещены на Единой цифровой платформе "Работа России" .
Напомним, что по итогам трех кварталов 2024 года алтайские предприятия суммарно выпустили в денежном выражении на 22% больше продукции, чем в 2023-м. Также индекс промышленного производства за десять месяцев прибавил почти 6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
07:34:18 22-01-2025
Хорошая новость. Только про зарплату не сказано
07:47:56 22-01-2025
Гость (07:34:18 22-01-2025) Хорошая новость. Только про зарплату не сказано... Если низкоквалифицированный- сам её знаешь.
16:11:02 22-01-2025
Гость (07:47:56 22-01-2025) Если низкоквалифицированный- сам её знаешь.... А вот и HR-ы подтягиваются!!! )))
11:10:40 24-01-2025
Гость (07:34:18 22-01-2025) Хорошая новость. Только про зарплату не сказано... 70. 90. Российских рублей.
07:48:00 22-01-2025
Платить надо больше, тогда все вакансии будут закрыты
08:12:18 22-01-2025
Последние разбегутся с такими зарплатами.
09:01:16 22-01-2025
Откройте эту Работу России в Алт.крае, там же з.п. в районе 30т.р., а это учителя, животноводы, бухгалтер!!! Это что, пособие? Или действительно заработная плата?
09:23:10 22-01-2025
Работать ненормированно да ещё за копейки западло...
11:14:17 22-01-2025
Это поиск ради поиска. Никому не нужны эти работники. Были бы нужны, то платили бы условным 10 челиксам по 200 тысяч, а не искали бы вымышленных 50 "необходимых", которых за три гроша никогда и не найдешь.
14:09:47 22-01-2025
В Багдаде все спокойно.
14:40:45 22-01-2025
Люди, ослепшие от блестящих перспектив, давно поуехали в более перспективные регионы.
21:20:08 22-01-2025
Прожиточный минимум 62 тыс , семья 5 человек .Глава семьи должен приносить 350 тыс самое малое .А где 10 тыс ПТУ для обучения 15 млн местных жителях , которые безработные
10:51:53 23-01-2025
Нужно платить достойную зарплату и тогда никого искать не нужно будет.