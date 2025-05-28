75% соискателей готовы к собеседованию с нейросетями

Категорически против внедрения современной технологии в подбор персонала лишь каждый десятый россиянин

28 мая 2025, 17:21, ИА Амител

Нейросеть, робот / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

75% соискателей готовы к собеседованию с искусственным интеллектом, причем треть из опрошенных – без каких-либо сомнений. Как сообщает "Волга.Ньюс", об этом свидетельствуют результаты исследования от сервиса "Зарплата.ру" и "Юнион".

47% опрошенных поддерживает участие ИИ в рекрутинге, если окончательное решение остается за человеком. 15% не видят проблем в полной автоматизации процесса, и лишь 12% категорически против внедрения новой технологии в подбор персонала.

Ключевым преимуществом соискатели считают объективность нейросети – 87% верят, что алгоритмы могут быть непредвзятыми, особенно при правильной настройке в сочетании с контролем человека. 46% респондентов заявили, что ИИ менее подвержен влиянию эмоций и стереотипов, чем люди. 45% отмечают, что при использовании ИИ все кандидаты оцениваются по одинаковым критериям, из-за чего шанс столкнуться с субъективным отношением минимален.

При этом соискатели видят и некоторые риски в использовании чат-ботов в рекрутинге. 54% опасаются, что алгоритмы будут игнорировать нестандартные, но ценные навыки кандидатов, а 53% заявили, что ИИ не способен учитывать индивидуальные обстоятельства соискателей. Каждый второй беспокоится о некорректной оценке из-за технических сбоев или ограничений системы, а 40% указывают на риск предвзятости, если нейросеть обучена на необъективных данных.