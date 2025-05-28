75% соискателей готовы к собеседованию с нейросетями
Категорически против внедрения современной технологии в подбор персонала лишь каждый десятый россиянин
28 мая 2025, 17:21, ИА Амител
75% соискателей готовы к собеседованию с искусственным интеллектом, причем треть из опрошенных – без каких-либо сомнений. Как сообщает "Волга.Ньюс", об этом свидетельствуют результаты исследования от сервиса "Зарплата.ру" и "Юнион".
47% опрошенных поддерживает участие ИИ в рекрутинге, если окончательное решение остается за человеком. 15% не видят проблем в полной автоматизации процесса, и лишь 12% категорически против внедрения новой технологии в подбор персонала.
Ключевым преимуществом соискатели считают объективность нейросети – 87% верят, что алгоритмы могут быть непредвзятыми, особенно при правильной настройке в сочетании с контролем человека. 46% респондентов заявили, что ИИ менее подвержен влиянию эмоций и стереотипов, чем люди. 45% отмечают, что при использовании ИИ все кандидаты оцениваются по одинаковым критериям, из-за чего шанс столкнуться с субъективным отношением минимален.
При этом соискатели видят и некоторые риски в использовании чат-ботов в рекрутинге. 54% опасаются, что алгоритмы будут игнорировать нестандартные, но ценные навыки кандидатов, а 53% заявили, что ИИ не способен учитывать индивидуальные обстоятельства соискателей. Каждый второй беспокоится о некорректной оценке из-за технических сбоев или ограничений системы, а 40% указывают на риск предвзятости, если нейросеть обучена на необъективных данных.
17:42:24 28-05-2025
Самое поганое. Хищные вещи века.
18:29:11 28-05-2025
Что примерно равно количеству сограждан, которые имеют различного рода отклонения в психике.
21:03:44 28-05-2025
Гость (18:29:11 28-05-2025) Что примерно равно количеству сограждан, которые имеют разли...
Альтернативщики уже отмечаются минусами! Да мне пофиг. Но вас же видно!
21:47:33 28-05-2025
Курьеры, дворники, в КБ,..
Почему бы и не да?
06:11:50 29-05-2025
да уж лучше ИИ, чем некоторые тупые эйчарки с их максимально важным видом и не менее тупыми, чем они сами, вопросами про любимую песню в караоке.
в общем, я-за!
08:24:41 29-05-2025
Разговаривать с тумбочкой - удел клиентов психбольницы...Только человек должен не только принимать решение, но и вообще вести собеседование. Я бы еще на законодательном уровне запретил автоответчики с автосекретарями и дозвоны с озвучиваемыми ИИ предложениями.
08:28:29 29-05-2025
Надо не только ИИ в этом вопросе запретить, но и использование резюме...Можно и не запрещать. Просто игнорировать работодателя при запросе резюме или разговоре с консервными банками...Лично я сразу посылаю в сторону леса...
09:51:25 29-05-2025
Ой, а можно скорее, мне комфортнее пообщаться будет с ИИ, он точно не станет задавать вопросы некорректные, не будет пассивно агрессивным, и не будет смотреть на тебя свысока и многое другое.