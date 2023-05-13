79 пожаров потушили в Алтайском крае за 12 мая, спасён один человек

12 возгораний произошли в жилом секторе

13 мая 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за 12 мая потушили 79 пожаров, на одном из них спасли человека, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.

"За минувшие сутки, 12 мая 2023 года, в Алтайском крае ликвидировано 79 пожаров, 12 из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировано два пожара. Спасён один человек", – рассказали в ведомстве.

Напомним, 12 мая в Барнауле произошёл серьёзный пожар в частном доме – площадь возгорания составила около 200 квадратных метров, а в его ликвидации участвовал 31 человек и семь автоцистерн.

Ранее в МЧС сообщили, что чрезмерный уровень пожароопасности сохранится в Алтайском крае до 15 мая. Спасатели порекомендовали не разводить огонь возле жилых домов и лесных насаждений.