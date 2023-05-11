Чрезмерный уровень пожароопасности сохранится в Алтайском крае до 15 мая

Жителям и гостям региона рекомендуют не разводить огонь рядом с лесами и домами

11 мая 2023, 10:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае продолжает действовать особый противопожарный режим. Об этом напомнили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что из-за поджога сухой травы могут загореться жилые дома и надворные постройки. Также в регионе объявлено штормовое предупреждение, до 15 мая сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс).

Жителям и гостям региона порекомендовали не разводить огонь возле жилых домов и лесных насаждений, чтобы избежать серьёзных пожаров.