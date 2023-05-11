Чрезмерный уровень пожароопасности сохранится в Алтайском крае до 15 мая
Жителям и гостям региона рекомендуют не разводить огонь рядом с лесами и домами
11 мая 2023, 10:41, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае продолжает действовать особый противопожарный режим. Об этом напомнили в пресс-службе мэрии.
Отмечается, что из-за поджога сухой травы могут загореться жилые дома и надворные постройки. Также в регионе объявлено штормовое предупреждение, до 15 мая сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс).
Жителям и гостям региона порекомендовали не разводить огонь возле жилых домов и лесных насаждений, чтобы избежать серьёзных пожаров.
10:42:39 11-05-2023
не проходящий, и потом будут пролонгации.....