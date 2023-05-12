Пожар в частном жилом доме произошел в Барнауле

Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров

12 мая 2023, 16:17, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар в частном доме на улице Линейной произошёл в Барнауле. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Всего в ликвидации возгорания задействованы 31 человек личного состава и семь автоцистерн.

Отмечается, что на первом этаже строения находится гараж, а на втором – жилые помещения. Распространение огня удалось избежать, люди из здания вышли.