Пожар в частном жилом доме произошел в Барнауле
Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров
12 мая 2023, 16:17, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Пожар в частном доме на улице Линейной произошёл в Барнауле. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Всего в ликвидации возгорания задействованы 31 человек личного состава и семь автоцистерн.
Отмечается, что на первом этаже строения находится гараж, а на втором – жилые помещения. Распространение огня удалось избежать, люди из здания вышли.
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