8 марта для барнаульских дорожников не будет выходным

В Международный женский день на регион обрушится дождь, снег, метели и сильный ветер

07 марта 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле дежурные бригады "Автодорстроя" будут работать в праздничный день 8 марта, сообщили в мэрии.

Напомним, завтра в Алтайском крае потеплеет до +6 градусов, а предгорьях – до +11°С. Также ожидаются дождь, снег, метели и ветер до 28 м/с.

"Для оперативного реагирования в случае возникновения подтоплений и ликвидации последствий организовано дежурство круглосуточных бригад", – подчеркнули в горадминистрации.

Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными на дорогах и при пересечении улиц.