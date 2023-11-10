80 единиц техники убирают снег и лед на улицах Барнаула 10 ноября

Работы ведутся круглосуточно

10 ноября 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле 10 ноября в уборке снега и льда задействовали 80 единиц техники и 120 дорожников "Автодорстроя", сообщили в мэрии.

Работы проводят как на дорогах, так и в пешеходных зонах, в том числе на остановках, лестничных маршах и подходах к пешеходным переходам.

В администрации подчеркивают, что дорожная техника работает круглосуточно, а со снегом и наледью борются как в центре города, так и за его пределами.

10 ноября в Минздраве Алтайского края рассказали, что с начала месяца из-за гололеда покалечились и обратились в травмпункт 1215 человек, из них 911 случаев пришлись на Барнаул.