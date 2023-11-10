80 единиц техники убирают снег и лед на улицах Барнаула 10 ноября
Работы ведутся круглосуточно
10 ноября 2023, 16:45, ИА Амител
Фото: мэрия Барнаула
В Барнауле 10 ноября в уборке снега и льда задействовали 80 единиц техники и 120 дорожников "Автодорстроя", сообщили в мэрии.
Работы проводят как на дорогах, так и в пешеходных зонах, в том числе на остановках, лестничных маршах и подходах к пешеходным переходам.
В администрации подчеркивают, что дорожная техника работает круглосуточно, а со снегом и наледью борются как в центре города, так и за его пределами.
10 ноября в Минздраве Алтайского края рассказали, что с начала месяца из-за гололеда покалечились и обратились в травмпункт 1215 человек, из них 911 случаев пришлись на Барнаул.
22:14:42 10-11-2023
Черт знает что за город? У нас также выпал снег, по сообщнию Яндекса, такой же толщины, но вот уже третий день, как он растаял.