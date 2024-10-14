81 единица техники будет убирать снег с барнаульских улиц днем 14 октября

Особое внимание уделят тротуарам

14 октября 2024, 10:45, ИА Амител

Трактор / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле днем 14 октября со снегом и наледью будет бороться 81 единица техники и 98 дорожных рабочих, сообщил руководитель МБУ "Автодорстрой" Виктор Райко на оперативном совещании в мэрии по устранению последствий неблагоприятной погоды.

По его словам, особое внимание рабочие уделят очистке и посыпке тротуаров.

Минувшей ночью в Барнауле работала 61 единица зимней техники. Дорожники подметали дороги и тротуары, вывозили снег с остановок и подходов к пешеходным переходам, а также обрабатывали противогололедными материалами те участки, где это было необходимо.