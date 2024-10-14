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81 единица техники будет убирать снег с барнаульских улиц днем 14 октября

Особое внимание уделят тротуарам

14 октября 2024, 10:45, ИА Амител

Трактор / Источник фото: unsplash.com
Трактор / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле днем 14 октября со снегом и наледью будет бороться 81 единица техники и 98 дорожных рабочих, сообщил руководитель МБУ "Автодорстрой" Виктор Райко на оперативном совещании в мэрии по устранению последствий неблагоприятной погоды.

По его словам, особое внимание рабочие уделят очистке и посыпке тротуаров.

Минувшей ночью в Барнауле работала 61 единица зимней техники. Дорожники подметали дороги и тротуары, вывозили снег с остановок и подходов к пешеходным переходам, а также обрабатывали противогололедными материалами те участки, где это было необходимо.

Барнаул Уборка снега

Комментарии 4

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Олег

11:36:27 14-10-2024

Убирать надо когда идет снег, а не когда каша примерзнет.

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Галина

12:08:00 14-10-2024

А почему снег убирают только в Барнауле? у нас на Южном его вообще никогда не убирают

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Мусик

12:44:06 14-10-2024

Галина (12:08:00 14-10-2024) А почему снег убирают только в Барнауле? у нас на Южном его ... дык он же тает летом?
или на Южном по лругому?

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Галина

17:03:05 14-10-2024

Мусик- Русик дык долго ждать,или в Барнауле он сам тает ,у нас не только козьи тропы всю зиму,ау администрация откликнитесь

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