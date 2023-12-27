87 единиц техники чистят дороги Барнаула днем 27 декабря

Аналогичные работы проводились в городе ночью и ранним утром

27 декабря 2023, 13:40, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

Улицы Барнаула днем 27 декабря чистят 87 единиц техники и 121 дорожный рабочий, сообщили в мэрии.

Сотрудники "Автодорстроя" посыпают противогололедными средствами дороги и тротуары, а также вывозят с них снег.

Аналогичные работы проводились минувшей ночью и ранним утром как в центре города, так и за его пределами.

В администрации добавили, что с начала сезона с улиц Барнаула вывезли уже более 140 тысяч кубометров снега и израсходовали почти 20 тысяч тонн песко-соляной смеси.

По прогнозу, днем 27 декабря в Барнауле ожидается от -4 до -2 градусов. Преимущественно без осадков.