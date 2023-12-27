Около нуля. О погоде в Алтайском крае 27 декабря

Осадков в регионе не ожидается

27 декабря 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Снегопад в Алтайском крае временно закончился. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

В регионе температура воздуха составит от -4 до +1 градуса. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -4 до -2 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, 3-8 м/с.