Власти Барнаула рассказали, как будут бороться с гололедом всю зиму
Второй год подряд для противогололедной обработки используют современный реагент "Бионорд"
06 декабря 2023, 18:00, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле на этот зимний период заготовлено более 54 тысяч тонн материалов для противогололедной обработки, рассказали в мэрии.
Заготовлено:
- 44,4 тыс. тонн песко-соляной смеси с концентрацией соли 15%;
- 5,8 тыс. тонн песко-соляной смеси с концентрацией соли 20%;
- 1,3 тыс. тонн песко-соляной смеси с концентрацией соли 15% из отсева;
- 2,6 тыс. тонн чистого песка для обработки тротуаров;
- 170 тонн противогололедного материала "Бионорд".
"Посыпка солью без примеси песка не осуществляется на улицах города", – подчеркнули власти.
Для противогололедной обработки используют современный реагент "Бионорд". Причем в этом году он применяется более широко для обработки тротуаров, так как доказал свою эффективность прошлой зимой, указали в мэрии.
18:21:29 06-12-2023
больше чистого песка везите. Ливневки забиты, легкие жителей тоже. На у лицах грязь. Но это все не важно.
18:22:49 06-12-2023
Бионорд не такой уж современный. Им многие города травят уже лет 15.
19:46:14 06-12-2023
Рассказывать мы все можем. А вот кто сможет сделать так, чтобы гололёда не было в городе? Например, в четверг. Посмотрим.
19:57:31 06-12-2023
Сегодня днем на Калинина чистый бионорд сыпали
15:25:28 07-12-2023
Ежели я бы хотела навредить, то приказала бы использовать больше песка и меньше соли. А они этим ещё и гордятся — делать город грязным это преступление. Вы думаете хорошо делаете? В Москве все улицы чистые, снег белый, потому что этим говном не посыпают, а посыпают солью. Сначала уборка, затем соль. Учитесь. Черный асфальт в декабре и январе — норма. Чистые тротуары, прозрачные лужи — норма
02:29:02 08-12-2023
Если бы посыпали, может центр и посыпают, сегодня 7.12.23г прошлась, ну как прошлась, проползла пешком от кардиоцентра по Юрина до Северо-Западной, жуть, почти везде просто голый лёд, ни о какой посыпке и речи не идёт, во дворах вообще молчу что происходит, никто ничего не чистит, и не обдалбливает, у меня подъезд на небольшой горке, прям чуть чуть горочка, так у нас уже 2е людей упало и поломались, как это понимать????
21:04:52 11-12-2023
Подскажите, где вы вообще обрабатываете тротуары, конкретно названия улиц? Как на работу идти везде каток, с работы идёшь - ничего не меняется никто ничего не обрабатывает ничем. Уже устали постоянно звонить в Автодор и администрации. Неужели наши коммунальные службы и администрация не может сама без заявок обрабатывать пешеходные тротуары, остановки и др. ? Никому ничего не надо. Уважаемая администрация города, заставьте магазины и ИП убирать свои территории от наледи и сильного гололёда!
21:25:38 11-12-2023
Гость (21:04:52 11-12-2023) Подскажите, где вы вообще обрабатываете тротуары, конкретно ... конкретно сегодня видел как трактор рассыпал песок (м.б. даже с солью) на пр. Строителей от 38 дома в сторону АЗС Роснефть.
21:45:29 11-12-2023
Гость (21:04:52 11-12-2023) Подскажите, где вы вообще обрабатываете тротуары, конкретно ... на Бии всё посыпано. Давай конкретно - где не обработано?