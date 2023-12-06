Власти Барнаула рассказали, как будут бороться с гололедом всю зиму

Второй год подряд для противогололедной обработки используют современный реагент "Бионорд"

06 декабря 2023, 18:00, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле на этот зимний период заготовлено более 54 тысяч тонн материалов для противогололедной обработки, рассказали в мэрии.

Заготовлено:

44,4 тыс. тонн песко-соляной смеси с концентрацией соли 15%;

5,8 тыс. тонн песко-соляной смеси с концентрацией соли 20%;

1,3 тыс. тонн песко-соляной смеси с концентрацией соли 15% из отсева;

2,6 тыс. тонн чистого песка для обработки тротуаров;

170 тонн противогололедного материала "Бионорд".

"Посыпка солью без примеси песка не осуществляется на улицах города", – подчеркнули власти.

Для противогололедной обработки используют современный реагент "Бионорд". Причем в этом году он применяется более широко для обработки тротуаров, так как доказал свою эффективность прошлой зимой, указали в мэрии.