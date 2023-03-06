95 единиц техники убирают снег с улиц Барнаула 6 марта

За выходные с дорог города убрали более 20 тысяч кубометров снега

06 марта 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле днём 6 марта в уборке снега занято 95 спецмашин "Автодорстроя", сообщили в мэрии. Ещё порядка 130 рабочих трудятся вручную на подходах к пешеходным переходам, остановках и лестничных маршах.

Помимо этого, на общественных территориях работают бригады МБУ "Благоустройство и озеленение", а очистку внутриквартальных проездов, крыш, придомовых территорий и подъездов к соцобъектам обеспечивают районные администрации и управляющие компании.

В администрации отметили, что за выходные с дорог убрали более 20 тысяч кубометров снега. Массовый вывоз снега производился с проспектов Ленина, участков улиц Молодёжной, Димитрова, Юрина, 65 лет Победы, Христенко, Максима Горького, Воровского, Парфёнова, Советской и Сизова.

По прогнозу синоптиков, сегодня днём в Барнауле ожидается от 0 до -2 градусов. Небольшой снег, слабая метель, на дорогах местами сильная гололедица. Ветер подует западный, 6-11 м/с.