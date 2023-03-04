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На Алтае житель города плавал на лодке по затопленной водой улице

Горожанина сняли на камеру вечером 3 марта

04 марта 2023, 09:18, ИА Амител

Видео: "ЧП Бийск"

В Бийске сняли на видео, как местный житель плавает на лодке по затопленной улице. По словам очевидца, всё произошло 3 марта на Социалистической. 

"Вот так вот люди передвигаются, как могут", – сказал автор видеоролика, который опубликован в сообществе "ЧП Бийск".

А вот так выглядела эта улица в светлое время суток:

Напомним, 3 марта в райцентре Краснощёково Алтайского края произошёл потоп.

Комментарии 4

  • Нью Венеция
    04 марта, Гость   Ответить
  • Там 20 лет подряд так, как бы не ремонтировали и чтобы не делали(((
    04 марта, Гость   Ответить
  • Плавают либералы, а патриоты гордятся.
    04 марта, Гость   Ответить
  • XXI век. А может XI-ый ? Неужели нельзя обустроить улицы так, чтобы воды по колено не было? Ответ - иди сделай - не принимается.
    05 марта, Гость   Ответить
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