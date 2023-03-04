На Алтае житель города плавал на лодке по затопленной водой улице

Горожанина сняли на камеру вечером 3 марта

04 марта 2023, 09:18, ИА Амител

Видео: "ЧП Бийск"

В Бийске сняли на видео, как местный житель плавает на лодке по затопленной улице. По словам очевидца, всё произошло 3 марта на Социалистической.

"Вот так вот люди передвигаются, как могут", – сказал автор видеоролика, который опубликован в сообществе "ЧП Бийск".

А вот так выглядела эта улица в светлое время суток:

Напомним, 3 марта в райцентре Краснощёково Алтайского края произошёл потоп.