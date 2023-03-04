На Алтае житель города плавал на лодке по затопленной водой улице
Горожанина сняли на камеру вечером 3 марта
04 марта 2023, 09:18, ИА Амител
Видео: "ЧП Бийск"
В Бийске сняли на видео, как местный житель плавает на лодке по затопленной улице. По словам очевидца, всё произошло 3 марта на Социалистической.
"Вот так вот люди передвигаются, как могут", – сказал автор видеоролика, который опубликован в сообществе "ЧП Бийск".
А вот так выглядела эта улица в светлое время суток:
Напомним, 3 марта в райцентре Краснощёково Алтайского края произошёл потоп.
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