Коронавирус был страшен еще и своими осложнениями, которые могли привести к летальному исходу

20 сентября 2023, 10:05, ИА Амител

Ковид снова наступает. В Москве число заболевших выросло настолько резко, что власти вновь развернули ковидный госпиталь в Сокольниках. В Алтайском крае эпидобстановку специалисты пока оценивают как спокойную: лечатся от инфекции около 100 человек. 30 из них находятся в стационаре. Практически все врачи утверждают, что сегодня коронавирус в разы легче, чем в первые годы своего появления. Но пациенты помнят, что вирус был страшен еще и своими последствиями.

"Были отсроченные осложнения: человек вроде бы выбрался из ситуации, когда он был на грани, переболел ковидом, а потом через два-три месяца это все-таки приводило к летальному исходу", – напомнил гость "Переговорки" на amic.ru главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. Он рассказал, какие последствия для заболевших ковид несет сейчас. Об этом смотрите в нашем видео выше.

Также он сообщил, что данных о "нежелательных проявлениях" после тех вакцин, которые использовались в России и Алтайском крае, "точно не было в таком количестве и таком объеме, чтобы это было стопом для вакцинации". Но все же сейчас прививка от ковида имеет, скорее, психологический фактор.

А ответ на вопрос "Можно ли уже открыть тайну вшивали ли вместе со "Спутником" чипы гражданам России?" – смотрите в полном выпуске "Переговорки" на портале amic.ru 21 сентября. Поговорили и о том, как сейчас можно защититься от вируса и что делают в крае, чтобы подготовиться к подъему заболеваемости.