Жители Алтайского края сообщают о сложностях с заправкой автомобилей

02 октября 2023, 08:15, Ирина Киселева

Фото: t.me/vkurse22

Автомобилисты Алтайского края начиная с 29 сентября массово сообщают о нехватке топлива на АЗС. На ряде заправок исчезли некоторые виды бензина и дизель. Люди активно публикуют в соцсетях фотографии с табличками "Топлива нет", "Пистолет временно не работает", а также большие очереди на АЗС из желающих заправиться. И все это на фоне введенного в России ограничения на экспорт нефтепродуктов, а также в разгар уборочной кампании. Когда ситуация может улучшиться, amic.ru спросил у участников рынка.

В Алтайском крае начались перебои на АЗС

Массового дефицита топлива в Алтайском крае нет, но периодически то одна, то другая АЗС сети "Роснефть" временно прекращает продажу дизельного топлива или одного из видов бензина. Так, 29 сентября солярка закончилась на заправках этой сети во всем Тальменском районе, в Боровихе АЗС вообще не работала, сообщали amic.ru читатели. Возникли проблемы и в Барнауле, информировал телеграм-канал "В курсе 22".

"Наше предприятие относится к оперативным службам, и заправляемся мы по топливным картам на "Роснефти". Сегодня утром приехали на АЗС, висит табличка: "Дизтоплива нет". Сообщение на выезд может поступить в любой момент и его нужно оперативно отработать, а у нас в баках пусто. В итоге пришлось ехать за соляркой до поселка Солнечного. На всех АЗС сети, которые располагаются ранее по федеральной трассе, ДТ не было нигде. В Боровихе заправка вообще не работает. Недалеко от поворота на село Луговое работал только один пистолет на АИ-95", – рассказал водитель из Тальменки.

Напомним, о высокой стоимости нефтепродуктов и при этом их дефиците в СМИ заговорили только в начале сентября, хотя цены на бирже били рекорды уже с лета. Частные АЗС были вынуждены повышать расценки, так как они напрямую зависят от цен на бирже. А там они установились выше, чем на рознице у АЗС вертикально-интегрированных компаний, объяснял amic.ru вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко.

Когда стабилизируется ситуация?

Признаки кризиса были очевидны, однако на ранней стадии проблемы ФАС и Министерство энергетики предпочитали не замечать. Временный запрет на экспорт бензина и дизтоплива начал действовать в России с 21 сентября только после поручения президента России Владимира Путина. Минэнерго пошло на этот шаг, чтобы пресечь серый экспорт моторного топлива, насытить внутренний рынок и дополнительно снизить стоимость нефтепродуктов. Мера позволила снизить цены на бирже на бензин на 10–11%, а дизель подешевел почти на 15%, однако в конце сентября цены на топливо снова поползли вверх, сообщает autonews.ru.



"Легче не стало. Радует, что цены начали снижаться, но проблемы с приобретением топлива на бирже пока не решены. Нефтепродукты, купленные по новым ценам, приедут в регион через 30-35 дней. Мы на протяжении трех месяцев обращались во все контролирующие и регулятивные органы, однако ответ был один: с топливом все хорошо. А сейчас проблему с ценами на нефтепродукты и объемами поставок хотят решить за один день, но так не бывает. Чуда не случилось! Думаю, что цены и поставки должны стабилизироваться в ближайший месяц. Но на данный момент никаких улучшений и изменений для частных АЗС нет", – говорит вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко.

Факт, что дефицит всех видов топлива сохраняется в Алтайском крае, подтверждает и руководитель компании "Алтайнефтересурс" Николай Абрамов. Он подчеркивает, что проблему можно было решить на ранней стадии: РТС забил тревогу еще в июне, когда только начала ощущаться нехватка бензина и ДТ, но контролирующие органы предпочитали не замечать проблему.

"В ответ звучали заверения, что дефицита нет и все в порядке, теперь начинают тушить пожар. Но этот рынок по щелчку пальцев не перестроится. Через недели две-три все, безусловно, стабилизируется, однако завтра бензин в крае не появится никак. А аграриям, у которых разгар уборочной кампании, топливо необходимо здесь и сейчас!" – говорит Николай Абрамов.

Топливный кризис ударил по аграриям

Руководитель сельхозпредприятия имени Титова и ООО "Майское", депутат АКЗС Александр Траутвейн, который в начале сентября тоже столкнулся с проблемами при покупке дизтоплива, отмечает, что ситуация несколько улучшилась. Конкретно этим хозяйствам удалось заключить договор с "Роснефтью" на поставку 50 тонн солярки, и они уже завершают уборочную кампанию. Но, по его информации, в регионе есть предприятия, которые из-за перебоев с дизтопливом убрали на данный момент только 30% зерновых.

"Ко мне как к депутату обращаются аграрии со всего края. Серьезные проблемы в Кытмановском, Целинном, Тогульском, Ельцовском и других районах региона. Льют дожди, техника вязнет в грязи, при этом цены взлетели на дизтопливо, да еще и возник его дефицит. Есть хозяйства, где убрано не более 30% от посевных площадей. Не знаю, как это назвать: саботаж или протест нефтяников – заварить во время уборки эту катавасию. Некоторые аграрии были вынуждены остановить сев озимой, вспашку зяби. Крестьяне готовы любые деньги отдать, чтобы успеть убрать зерновые. Конкретно нам повезло, закупились в Бийске, а в "Газпромнефти", например, солярки так и нет, они говорят: нет ресурсов, будут в октябре", – рассказывает Александр Траутвейн.

На растущие цены на топливо, несмотря на запрет экспорта нефтепродуктов, 27 сентября обратил внимание и президент Владимир Путин. Он отметил, что правительство должно было более оперативно реагировать на ситуацию с ценами на топливо и плотнее работать с нефтяными компаниями. На следующий день вице-премьер Александр Новак созвал совещание с представителями нефтяных компаний, главной темой которого стало снижение розничных цен на топливо.

Он заявил, что вслед за снижением цен на нефтепродукты на бирже цены должны упасть в мелкооптовом и розничном сегментах, а также для сельхозтоваропроизводителей, сообщает NEWS.ru.

Новак подчеркнул, что рост цен недопустим. Если ситуация не изменится, будут приняты жесткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений, предупредил вице-премьер.