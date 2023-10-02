На Алтае начались перебои с бензином и соляркой. Когда разрешится топливный кризис?
Жители Алтайского края сообщают о сложностях с заправкой автомобилей
02 октября 2023, 08:15, Ирина Киселева
Автомобилисты Алтайского края начиная с 29 сентября массово сообщают о нехватке топлива на АЗС. На ряде заправок исчезли некоторые виды бензина и дизель. Люди активно публикуют в соцсетях фотографии с табличками "Топлива нет", "Пистолет временно не работает", а также большие очереди на АЗС из желающих заправиться. И все это на фоне введенного в России ограничения на экспорт нефтепродуктов, а также в разгар уборочной кампании. Когда ситуация может улучшиться, amic.ru спросил у участников рынка.
В Алтайском крае начались перебои на АЗС
Массового дефицита топлива в Алтайском крае нет, но периодически то одна, то другая АЗС сети "Роснефть" временно прекращает продажу дизельного топлива или одного из видов бензина. Так, 29 сентября солярка закончилась на заправках этой сети во всем Тальменском районе, в Боровихе АЗС вообще не работала, сообщали amic.ru читатели. Возникли проблемы и в Барнауле, информировал телеграм-канал "В курсе 22".
"Наше предприятие относится к оперативным службам, и заправляемся мы по топливным картам на "Роснефти". Сегодня утром приехали на АЗС, висит табличка: "Дизтоплива нет". Сообщение на выезд может поступить в любой момент и его нужно оперативно отработать, а у нас в баках пусто. В итоге пришлось ехать за соляркой до поселка Солнечного. На всех АЗС сети, которые располагаются ранее по федеральной трассе, ДТ не было нигде. В Боровихе заправка вообще не работает. Недалеко от поворота на село Луговое работал только один пистолет на АИ-95", – рассказал водитель из Тальменки.
Напомним, о высокой стоимости нефтепродуктов и при этом их дефиците в СМИ заговорили только в начале сентября, хотя цены на бирже били рекорды уже с лета. Частные АЗС были вынуждены повышать расценки, так как они напрямую зависят от цен на бирже. А там они установились выше, чем на рознице у АЗС вертикально-интегрированных компаний, объяснял amic.ru вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко.
Когда стабилизируется ситуация?
Признаки кризиса были очевидны, однако на ранней стадии проблемы ФАС и Министерство энергетики предпочитали не замечать. Временный запрет на экспорт бензина и дизтоплива начал действовать в России с 21 сентября только после поручения президента России Владимира Путина. Минэнерго пошло на этот шаг, чтобы пресечь серый экспорт моторного топлива, насытить внутренний рынок и дополнительно снизить стоимость нефтепродуктов. Мера позволила снизить цены на бирже на бензин на 10–11%, а дизель подешевел почти на 15%, однако в конце сентября цены на топливо снова поползли вверх, сообщает autonews.ru.
"Легче не стало. Радует, что цены начали снижаться, но проблемы с приобретением топлива на бирже пока не решены. Нефтепродукты, купленные по новым ценам, приедут в регион через 30-35 дней. Мы на протяжении трех месяцев обращались во все контролирующие и регулятивные органы, однако ответ был один: с топливом все хорошо. А сейчас проблему с ценами на нефтепродукты и объемами поставок хотят решить за один день, но так не бывает. Чуда не случилось! Думаю, что цены и поставки должны стабилизироваться в ближайший месяц. Но на данный момент никаких улучшений и изменений для частных АЗС нет", – говорит вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко.
Факт, что дефицит всех видов топлива сохраняется в Алтайском крае, подтверждает и руководитель компании "Алтайнефтересурс" Николай Абрамов. Он подчеркивает, что проблему можно было решить на ранней стадии: РТС забил тревогу еще в июне, когда только начала ощущаться нехватка бензина и ДТ, но контролирующие органы предпочитали не замечать проблему.
"В ответ звучали заверения, что дефицита нет и все в порядке, теперь начинают тушить пожар. Но этот рынок по щелчку пальцев не перестроится. Через недели две-три все, безусловно, стабилизируется, однако завтра бензин в крае не появится никак. А аграриям, у которых разгар уборочной кампании, топливо необходимо здесь и сейчас!" – говорит Николай Абрамов.
Топливный кризис ударил по аграриям
Руководитель сельхозпредприятия имени Титова и ООО "Майское", депутат АКЗС Александр Траутвейн, который в начале сентября тоже столкнулся с проблемами при покупке дизтоплива, отмечает, что ситуация несколько улучшилась. Конкретно этим хозяйствам удалось заключить договор с "Роснефтью" на поставку 50 тонн солярки, и они уже завершают уборочную кампанию. Но, по его информации, в регионе есть предприятия, которые из-за перебоев с дизтопливом убрали на данный момент только 30% зерновых.
"Ко мне как к депутату обращаются аграрии со всего края. Серьезные проблемы в Кытмановском, Целинном, Тогульском, Ельцовском и других районах региона. Льют дожди, техника вязнет в грязи, при этом цены взлетели на дизтопливо, да еще и возник его дефицит. Есть хозяйства, где убрано не более 30% от посевных площадей. Не знаю, как это назвать: саботаж или протест нефтяников – заварить во время уборки эту катавасию. Некоторые аграрии были вынуждены остановить сев озимой, вспашку зяби. Крестьяне готовы любые деньги отдать, чтобы успеть убрать зерновые. Конкретно нам повезло, закупились в Бийске, а в "Газпромнефти", например, солярки так и нет, они говорят: нет ресурсов, будут в октябре", – рассказывает Александр Траутвейн.
На растущие цены на топливо, несмотря на запрет экспорта нефтепродуктов, 27 сентября обратил внимание и президент Владимир Путин. Он отметил, что правительство должно было более оперативно реагировать на ситуацию с ценами на топливо и плотнее работать с нефтяными компаниями. На следующий день вице-премьер Александр Новак созвал совещание с представителями нефтяных компаний, главной темой которого стало снижение розничных цен на топливо.
Он заявил, что вслед за снижением цен на нефтепродукты на бирже цены должны упасть в мелкооптовом и розничном сегментах, а также для сельхозтоваропроизводителей, сообщает NEWS.ru.
Новак подчеркнул, что рост цен недопустим. Если ситуация не изменится, будут приняты жесткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений, предупредил вице-премьер.
08:53:30 02-10-2023
После этой встречи цена на 92-й на Газпромнефти в Барнауле +30 копеек. Хорошо поговорили....
09:39:17 02-10-2023
Гость (08:53:30 02-10-2023) После этой встречи цена на 92-й на Газпромнефти в Барнауле +... в субботу на РН на кольце возле Волны 92-й был 47,65, а вчера 47,45... а газПРЁМ уже давно цену повышает...
09:27:03 02-10-2023
А что с качеством? Заправился на Газпроме АИ-95 - вонище из выхлопухи ацетоном, обороты плавают, машина дергается
10:04:40 02-10-2023
Ждём введения карточек.
14:27:53 02-10-2023
Гость (10:04:40 02-10-2023) Ждём введения карточек.... давно пора, истосковались по родной гавани....
10:06:26 02-10-2023
В данной ситуации закупки бензина в Иране или Ливане. Могли бы решить вопрос дефицита , а также существенно снизить стоимость
10:18:44 02-10-2023
Гость (10:06:26 02-10-2023) В данной ситуации закупки бензина в Иране или Ливане. Могли ... Да ты голова!!! Только кто это будет закупать и везти в Россию? Неужто те,кто вывез российскую за границу? Тогда проще ливанскую там же и продать.
10:19:08 02-10-2023
Гость (10:06:26 02-10-2023) В данной ситуации закупки бензина в Иране или Ливане. Могли ... Безотносительно логистики - а кому это надо, стоимость снижать? Олигархи должны получить свою прибыль, остальное никого не волнует.
10:15:37 02-10-2023
Все делают, чтобы ценник вырос
10:24:51 02-10-2023
Недавно на ютубе предложили радикальный способ борьбы с международной наркомафией. Надо внедрить туда Силуанова и Набиулину. Люди умудрились сделать нефтепереработку убыточной! Они и наркомафию легко разорить смогут. Торговать наркотиками будет не выгодно, наркобароны разорятся, наркокурьеры переходят в доставщики пиццы! Главное, обратно в страну эту сладкую парочку не пускать...
15:00:02 02-10-2023
Гость (10:24:51 02-10-2023) Недавно на ютубе предложили радикальный способ борьбы с межд... При чем тут Набиуллина? Она одна не сможет удержать рубль, при всем желании. Ибо финансы есть виртуальное отражение реальной экономики. А как развалить нефтепереработку - погуглите историю Венесуэлы.
11:06:44 02-10-2023
вчера заправился. ни перебоев ни очередей
12:03:20 02-10-2023
Это заговор и Новак об этом знал как только его под жопу пнут сразу свалит за бугор сколько их там уже бывших а пока есть возможность они наживаются
12:52:39 02-10-2023
Вот во всей красе то, что в советские времена называлось «вредительство». Наказание было адекватное, не важно дурак ты, или намеренно такие косяки на руководящей должности делаешь. Сейчас же вообще никто не виноват.
13:42:54 02-10-2023
Гость (09:27:03 02-10-2023) А что с качеством? Заправился на Газпроме АИ-95 - вонище из ... я уже месяца три там не заправляюсь. Раз заправился 95-мы очень сильная детонация, потихоньку скатал бензин, заправился опять, только на другой заправке ГПН, повторилось тоже самое. На свечах потом был белый налёт. Хотя до этого несколько лет только на ГП.
14:05:20 02-10-2023
В прошлом году в бак влезало бензина на 2000 р. В этом - на 3000 р. Машине 5 лет. Подскажите, до какого возраста растет бак?
14:26:32 02-10-2023
Гость (14:05:20 02-10-2023) В прошлом году в бак влезало бензина на 2000 р. В этом - на .машины,которые ввозятся в Россию по параллельному импорту, по просьбе наших властей, комплектуются резиновыми бензобаками с возможностью установки дополнительных
14:07:43 02-10-2023
да понятно все, это происки запада и америки, они просто подставляют и вредят нашему правительству, делаю все чтобы мы мирно не жили, повышают нам цены на продукты и другие товары и услуги,через агентов влияния ставят нам олигархов, президент просто этого не знает, ему не говорят
14:36:27 02-10-2023
А нам рассказывают что Запад с Амерами плачут от цен на бензин и инфляцию! А у нас все до смешного хорошо!
15:07:59 02-10-2023
Гость (14:36:27 02-10-2023) А нам рассказывают что Запад с Амерами плачут от цен на бенз... у нас действительно все хорошо, все живы и здоровы, страна живет мирной жизнью,стабильность, а в Америке негров еще вешают... в Америках нестабильность, там президенты часто меняются от нестабильности, лихорадит их, вот вот придет им конец, по всему миру ковиды и атомы пускают от вредности своей, не хотят спокойно жить , к нам лезут за нашими богатствами и нашим биоматериалом
17:37:20 02-10-2023
Гость (14:36:27 02-10-2023) А нам рассказывают что Запад с Амерами плачут от цен на бенз... плачут потому, что завидуют нам....
16:39:32 02-10-2023
Боже, сколько предателей в эшелон власти! Они ничего ни видят и не слышат. Давно пора социализм начать строить.
17:01:49 02-10-2023
Гость (16:39:32 02-10-2023) Боже, сколько предателей в эшелон власти! Они ничего ни видя... не получится, хочется править как Сталин, а жить как Абрамович
16:55:13 02-10-2023
Ситуация может улучшится только в одном случае....нефтеперабатывающие предприятия должны перейти в госсобственность одновременно с публичным повешанием и расстрелом саботажников устроивших эту диверсию в непростое для России время.Все другие варианты не сработают....
17:10:03 02-10-2023
Злой (16:55:13 02-10-2023) Ситуация может улучшится только в одном случае....нефтепераб... очнись!!!основная часть давно в госсобственности, Роснефть, Газпромнефть....., Газпром....,а время непростое это что? у нас же все хорошо, даже удивительно, как хорошо.О чем вы?
20:58:44 02-10-2023
Гость (17:10:03 02-10-2023) очнись!!!основная часть давно в госсобственности, Роснефть, ... Правда?! ЗДЕСЬ ?! СЕГОДНЯ ?! Что-то есть в ГОСсобстенности?! Ну разве что лишь на бумаге ...... (((((((((Здесь ВСЁ в руках буржуев, даже если и написано в "госсобственности" ((((((