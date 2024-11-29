До 21 выросло число пострадавших в алтайском соццентре "Рубикон"

Инфекцию выявили еще у двоих постояльцев и одного сотрудника

29 ноября 2024, 11:19, ИА Амител

Еще у трех человек из соццентра "Рубикон" в Калманском районе обнаружили кишечную инфекцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

"В частной социальной организации Калманского района специалистами продолжается эпидемиологическое расследование. По результатам анализов выявлена острая кишечная инфекция без клинических проявлений еще у двух постояльцев и одного сотрудника. Все будут госпитализированы в город Барнаул", – сообщили в Минздраве.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело по факту смерти постояльцев частной соцорганизации "Рубикон" в Калманском районе Алтайского края. Днем 28 ноября в учреждении, расположенном в селе Калистратиха, нашли тело постояльца. Еще несколько человек с симптомами отравления госпитализировали в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались.

Причиной заболевания людей могла стать ротавирусная инфекция.

Руководителя организации задержали. В ближайшее время следователь СК направит ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.