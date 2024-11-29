Руководителя алтайского соццентра "Рубикон" задержали после смерти постояльцев
Уголовное дело поставлено на контроль Следственного комитета
29 ноября 2024, 10:55, ИА Амител
После смерти постояльцев частной соцорганизации "Рубикон" в Калистратихе задержали ее руководителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Алтайского края.
"Сегодня следователем СК по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, задержан председатель правления региональной общественной организации, с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время следователем СК будет направлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", – рассказали в ведомстве.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и назначают необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела контролирует руководство Следственного комитета России по Алтайскому краю.
Также эксперты оценят действия контролирующих органов, ответственных за безопасность граждан в социальных учреждениях.
Напомним, следователи возбудили уголовное дело по факту смерти постояльцев в частной соцорганизации в Калманском районе Алтайского края. Днем 28 ноября в учреждении, расположенном в селе Калистратиха, нашли тело постояльца. Еще несколько человек с симптомами отравления госпитализировали в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались.
Причиной заболевания людей могла стать ротавирусная инфекция. Об этом заявил глава центра Алик Гельфенбайн. В Минздраве региона отмечают, что в стационаре разместили 18 человек. При этом четверо находятся в тяжелом состоянии. Сейчас специалисты Минсоцзащиты Алтайского края работают с пострадавшими.
10:59:06 29-11-2024
бомжарня с заколоченными досками окнами- это и есть социальный центр?!
12:35:43 29-11-2024
Элен без ребят (10:59:06 29-11-2024) бомжарня с заколоченными досками окнами- это и есть социальн... Так другого нет. Я так понимаю, они бомжей собирают. Но непонятно зачем, в чем их выгода. Или благотворительность?
13:14:51 29-11-2024
Гость (12:35:43 29-11-2024) Так другого нет. Я так понимаю, они бомжей собирают. Но непо... Это рабы такие же как все мы. Работают за еду только более дешевую. Выполняют бригадой работу физическую. За это их кормят самой дешевой едой, чтобы не умерли с голода. Чаще всего просрочкой.
13:29:21 29-11-2024
Гость (12:35:43 29-11-2024) Так другого нет. Я так понимаю, они бомжей собирают. Но непо... кто- то же разрешил открыть социальное учреждение в этом сарае, даже если они работают с бомжами.
11:17:15 29-11-2024
Название "Рубикон" как бы уже намекает
11:22:02 29-11-2024
"Снова вызвали скорую, нам сказали, что не могут его забрать. Уехали, а он на следующий день умер" - А медиков привлечь не хотят следователи? Ведь если бы его забрали и вовремя оказали специализированную медицинскую помощь, а также вовремя выявили инфекцию, то последствия могли бы быть и не такими плачевными?