Руководителя алтайского соццентра "Рубикон" задержали после смерти постояльцев

Уголовное дело поставлено на контроль Следственного комитета

29 ноября 2024, 10:55, ИА Амител

Социальный центр в Калистратихе / Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

После смерти постояльцев частной соцорганизации "Рубикон" в Калистратихе задержали ее руководителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Алтайского края.

"Сегодня следователем СК по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, задержан председатель правления региональной общественной организации, с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время следователем СК будет направлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и назначают необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела контролирует руководство Следственного комитета России по Алтайскому краю.

Также эксперты оценят действия контролирующих органов, ответственных за безопасность граждан в социальных учреждениях.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело по факту смерти постояльцев в частной соцорганизации в Калманском районе Алтайского края. Днем 28 ноября в учреждении, расположенном в селе Калистратиха, нашли тело постояльца. Еще несколько человек с симптомами отравления госпитализировали в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались.

Причиной заболевания людей могла стать ротавирусная инфекция. Об этом заявил глава центра Алик Гельфенбайн. В Минздраве региона отмечают, что в стационаре разместили 18 человек. При этом четверо находятся в тяжелом состоянии. Сейчас специалисты Минсоцзащиты Алтайского края работают с пострадавшими.